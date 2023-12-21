Протести фермерів у Німеччині 2024: що насправді?

- 15.01.2024 13:35
Протести фермерів у Німеччині 2024: що насправді?

Учасники німецьких ультраправих об'єднань намагаються скористатися протестами фермерів, які висловлюють невдоволення скороченням бюджетних субсидій. Екстремістські рухи навіть обговорювали можливість повалення уряду Німеччини.

Це переклад репортажу кореспондентів Бі-бі-сі, оригінал англійською можна прочитати тут.

У Берліні незабаром має відбутися чергова акція протесту, і багато хто попереджає, що в рух сільськогосподарських працівників проникає дедалі більше екстремістів.

Хоча вкрай праві групи намагаються у своїх цілях скористатися конфліктом селян з владою, рух під загальним політичним гаслом «Насамперед Німеччина» набирає обертів.

У той час, як фермери блокують дороги на знак протесту проти планів уряду скоротити субсидії, надходить все більше повідомлень про те, що на їхніх мітингах з'являються представники неонацистських чи монархістських груп.

У німецьких телеграм-каналах є чимало постів, автори яких сподіваються на появу масового руху опору, який допоможе скинути уряд країни.

Невеликі вкрай праві групи, такі як «Вільні саксонці», «Третій шлях» та «Батьківщина», досить маргінальні і не мають стабільно великої кількості передплатників у соцмережах.

Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц цих вихідних попередив, що екстремісти використовують соціальні мережі, щоб підірвати цивілізовану демократичну дискусію. Будь-які розмови про повстання він назвав небезпечною нісенітницею.

Протягом останнього тижня група журналістів Бі-бі-сі побувала на п'яти демонстраціях у Німеччині та отримала дані про те, що відбувалося ще на кількох. Хоча багато фермерів, як і головна німецька сільськогосподарська профспілка, всіляко дистанціюються від екстремістів, на їхніх акціях продовжує з'являтися символіка вкрай правих.

У місті Котбус на сході Німеччини ми бачили, як одного з учасників офіційної демонстрації вигнали з акції, оскільки він, ймовірно, приніс символіку вкрай правого руху «Рейхсбюргери». Останнє заперечує існування сучасної німецької держави.

Як розповів Бі-бі-сі один із організаторів демонстрації в Котбусі, пізніше з'ясувалося, що серед сотень її учасників були зовсім різні люди, деякі з яких не мали жодного відношення до сільськогосподарських працівників.

Там також було помічено прапор антисемітського селянського руху «Ландфолькбевегунг», який розпочався у 1920-х роках.

У січні біля Бранденбурзьких воріт у Берліні вишикувалися трактори

Більшість плакатів, які ми бачили на мітингах, не мали відношення до вкрай правих гасел, але висловлювали гнів у зв'язку з тим, як влада поводиться з фермерами, і закликала покінчити з правлячим у Німеччині «світлофорним» коаліційним урядом.

Профспілки вимагають від уряду відкликати плани щодо скасування субсидій на пальне, які для середньостатистичної німецької компанії можуть призвести до втрати до 3 тис. євро на рік. Фермери також говорять про невдоволення обтяжливими з їхньої точки зору правилами та нормативами.

Однак було дуже помітно, наскільки часто фермери та інші учасники демонстрацій казали нам, що, на їхню думку, за кордон вирушає забагато грошей. А саме такі гасла часто використовують украй праві групи.

Фермер зі східної землі Бранденбург на ім'я Сільвіо сказав нам, що підтримка України, можливо, правильна річ, «але ми не можемо витратити все і нічого не залишити для нашої власної країни, для фермерів».

«Ціни і так обвалилися, а зерно з України ще більше підриває наші ціни», — каже він.

З ним погоджується Едельгард, пенсіонер, який прийшов на демонстрацію у Котбусі. "Для всіх народів світу знаходяться гроші, але не для нашого власного народу", - сказав він.

Сільвіо та Едельгард наполягають, що не підтримують вкрай правий рух "Альтернатива для Німеччини" (AfD). Але члени AfD часто використовують саме наратив, який можна описати за допомогою гасла «Насамперед Німеччина».

Партія має рекордно високі рейтинги, і зараз посідає другий рядок у списку найпопулярніших політичних рухів.

Платинова Буковина, Чернівці

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