



Створення та розвиток особистого бренду: 5 видів публікацій, які треба видалити - 31.10.2023 10:00

Особистий бренд і репутація формуються за допомогою різних інструментів просування: тих публікацій, що ви робите, і публікацій, які роблять про вас. І те, й інше, як допомагає зміцнити репутацію, так може бути і загрозою для неї. Головний редактор журналу «Прес-служба» Тимур Асланов розповідає на Pressfeed про те, як ваші власні публікації можуть нашкодити вам і що з цим робити.

Ви вирішили системно зайнятися своєю репутацією чи побудовою особистого бренду? Чудове рішення! І відразу постає питання: з чого почати?

Дотримуйтесь нашої інструкції.

Перший крок перед тим, як почати створювати особистий бренд: треба перевірити стан інформаційного поля – яка там інформація про нас є. Аудит складається із двох частин. По-перше, потрібно перевірити, що про вас видають пошукові системи. І, по-друге, – ретельно вивчити зміст своїх сторінок у соцмережах, на сайтах та блогах для того, щоб виявити та видалити інформацію, яка може компрометувати або бути використана проти вас. Саме про другу частину ми й поговоримо.

Згадати все

Зараз, коли ви ще тільки на початку шляху створення особистого бренду і лише нарощує свою медійність, ви не дуже цікаві громадськості. Якщо про вас шукають інформацію, то копають неглибоко. Але чим вище ви підніматиметеся, тим більше буде охочих накопати всілякі гидоті і витягнути на світ божий максимальну кількість брудної білизни.

Тимур Асланов, головний редактор журналу «Прес-служба» Це будуть журналісти, блогери, конкуренти, просто заздрісники або пліткарі. Чим більше ви будете відомі, тим більше людей захочуть покататися на цій вашій популярності. І негативні моменти, звичайно, дають можливість покататися набагато цікавіше і ефектніше.

Пошук ці люди почнуть, звичайно, з ваших сторінок. Знайдуть все, що тільки можна: ваші фотографії у непривабливому вигляді, висловлювання, що ображають ті чи інші групи людей, свідчення ваших не дуже правильних вчинків, а то й зовсім порушення закону.

Згадайте, скільки всього витягли про Ксенію Собчак, варто тільки їй заявити про свою участь у президентських перегонах.

Деколи ми самі даємо ґрунт для подібних нападок, не замислюючись над тим, що і де розміщуємо. І в якому стані. Ну хто не робив селфі в легкому напідпитку і не викладав їх гордо до себе в Інстаграм, впиваючись крутістю знімка, що вийшов? У багатьох вистачало розуму вранці видалити. Але не у всіх. І начебто немає у фотографії нічого зовсім поганого. Ну подумаєш, рот відкритий трохи більше, ніж зазвичай. Погляд не зовсім фокусується на тому, що відбувається. Посмішка дивна. Сорочка вилізла зі штанів і краватку на боці. Але ж настрій класний!

«Так, фігня. Усі ми живі люди!» - Ви вирішуєте і не видаляєте фото. І вони лежать до певного часу, а потім хоп! – і ви бачите його на першій шпальті із заголовком: «І ця людина планує керувати нашою областю?»

Отже, перед створенням особистого бренду наше з вами завдання знайти та перевірити всі свої акаунти в соцмережах, включаючи напівзабуті. Знайти та переглянути всі свої блоги, навіть якщо ви впевнені, що ЖЖ помер, і кинули вести там свій щоденник ще у 2011 році. Вивчити всі ваші сайти, де є якась інформація про вас. Не полінуйтеся у Facebook дійти до самого початку, коли ви почали вести свою сторінку – там найцікавіше. Ви, швидше за все, тоді взагалі не думали, що будете публічною особистістю, і ніяк не обмежували себе при розміщенні публікацій.

А там… Відео із Туреччини, де ви з криком «Тагіл» спустошуєте одразу дві пляшки горілки. А, можливо, там фотографії з корпоративу десятирічної давності, де ви скачете верхи на системному адміністраторі, переодягнутому в жінку. Тоді було смішно та весело. Зараз – це зайва інформація, здатна завдати шкоди.

Наше завдання – знайти та видалити все, що може бути використане проти нас.

Що шукати

Використання алкоголю чи нарко-іків

Якщо ніша, яку ви обрали для розвитку особистого бренду, якимось чином пов'язана із алкогольною галуззю, то все не так суворо. Якщо ви сомельє, власник бару, директор оптової компанії з торгівлі вином та горілкою, засновник алкогольного бренду – ніхто не кине у вас камінь за те, що ви у кадрі з чаркою чи келихом. Ви маєте повне право показувати продукт та способи його вживання.

І тут єдине обмеження – у кадрі та в тексті ви завжди маєте виглядати тверезим (так, такий парадокс) і в розумі. Ніякого алкогольного марення. Жодних оповідань із серії: «я вчора так нарізався, взагалі нічого не пам'ятаю» чи «ну ми з братвою на свята відірвалися на повну: випили п'ять ящиків у лазні, а шосту одягли банщику на голову».

І ще: жодних дітей у кадрі водночас із алкоголем.

Якщо ж ви не маєте відношення до алкогольного бізнесу, то для вас діють ті самі заборони, але до них додаються інші.

Безумовно, ви доросла людина, і якщо вирішили випити келих вина за вечерею – ніхто не має права кинути у вас камінь. Але серед людей, які переглядають ваш профіль, можуть опинитися і ваші клієнти, що діють або майбутні. А ви, наприклад, керуєте фінансами цих клієнтів. Вони бачать за фотографіями, що ви любите червоненьке. І в них у голові починають самі собою роїтися питання: а рішення про інвестування моїх грошей він прийняв до того, як випив цей келих, чи після? І скільки келихів він випив, перш ніж купити на мої гроші акції цього не дуже зрозумілого мені фонду?

Не кажучи вже про те, що серед вашої цільової аудиторії можуть виявитися поборники здорового способу життя, які ніяк не приймають вживання алкоголю і віддадуть перевагу знайти собі партнера, який захоплюється чимось здоровішим.

А може бути й така ситуація: ви любите червоне вино, п'єте не більше келиха за вечерею і те лише у вихідні. Все в межах допустимого і не виходить за межі. Але келих червоного так красиво виглядає на тлі сирної тарілки або баранячих реберець, що складно втриматися і не зробити фото для Інстаграма. І нічого ж поганого немає. А потім потенційний інвестор гортає ваш Інстаграм і бачить, що кожна п'ята чи шоста фотографія у вас з келихом. Вам здається, що ви робите такі знімки рідко – раз на тиждень, а то й дві. Але на загальному тлі вони можуть дуже сильно впадати у вічі. І це призведе вашу аудиторію до неправильних і непотрібних висновків, що негативно позначиться на особистому бренді.

Ну, а про наркотики, я сподіваюся, мені не треба нічого пояснювати. Немає жодної ситуації, за якої вживання наркотиків могло б бути якось виправданим. Навіть якщо ви рок-зірка – зараз не сімдесяті. Це не додає вам ореолу крутості. Це закриє вам багато дверей.

Можливо в якомусь вузькому соціальному прошарку і збереглися люди, які думають, що наркотики – це круто. І ви хотіли б завоювати їхнє розташування, демонструючи, що і у вашому житті це теж є. Але я більш ніж впевнений, що це не місце в публічному просторі. Я не готовий вчити вас, як жити, але як піарник говорю: цього не повинно бути ні в тексті, ні в картинках, ні в відео.

Отже, все, що знаходимо з перерахованого мною, або видаляємо зовсім, або скорочуємо кількість такого контенту до розумного рівня.

Приклади непрофесійної поведінки



Якщо ви розвиваєте особистий бренд у певній галузі чи професії, ваша основна фішка має бути в тому, що ви професіонал. Ви не тільки чудово робите свою роботу, але й любите її усією душею. Це єдина вірна, як на мене, стратегія. Тільки такі люди викликають повагу та бажання співпрацювати: взяти їх на роботу, у партнери з бізнесу, стати їх клієнтом.

А ідеальний варіант: будувати образ перфекціоніста – людину, схиблену на тому, що все, що вона робить, має бути максимально якісно.

Прекрасний приклад – співачка Земфіра, про яку відомо (про це говорять багато людей, які працювали з нею), що вона дуже велику увагу завжди приділяє якості звуку, аранжування, завжди намагається зробити ідеальний продукт. Це чудова риса у формуванні образу.

Ні в кого не виникне бажання кинути камінь у таку людину. На відміну від якогось актора, про якого кажуть, що він приїжджає на зйомки з жорстокого бодуна чи може вийти на сцену п'яним. Це свідчення неповаги до професії. І до глядачів. І це завжди погано. Тільки підліток може вважати, що вийти на сцену п'яним – це круто. Втім, про алкоголь ми вже все обговорили у попередньому пункті.

Які приклади непрофесійної поведінки можуть знаходити відображення в наших публікаціях, і що нам треба видаляти?

Як професіонал, який любить свою роботу, ви повинні на роботі отримувати задоволення. І не можете нудьгувати або мучитися від неробства. Тому якщо ви працюєте в компанії, не треба писати "Ще один робочий день у цьому дурдомі", "Як же задовбала ця робота", "Скоріше б кінець робочого дня, а то втомився нічого не робити" і т.д.

Таких повідомлень мені доводиться бачити чимало. Їхні автори чомусь не думають, як вони при цьому виглядають збоку. Можливо, у них у житті інші цінності, і вони не мають наміру домагатися кар'єрних висот і будувати особистий бренд. А, можливо, вони замисляться про це пізніше. І тоді почнуть шукати подібні повідомлення у своєму профілі та видаляти.

Якщо ви розміщуєте у себе пости про те, як з понеділка не можете дочекатися п'ятниці, це теж говорить про те, що ви не любите свою роботу. Усім людям подобається відпочивати. Усім нам є чим зайнятися у вихідні, і ніхто не говорить про те, що справжній професіонал обов'язково трудоголік.

Але такі правила гри. Справжній професіонал отримує драйв від того, що він робить, і не хоче втекти з роботи додому. Про це можна писати. А про те, як все задовбало, як нудно, до

Платинова Буковина, Чернівці

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