



Митрополит Молдовський дорікає Патріарху Кирилу в тому, що в Росії влада ставиться до молдаван як до безхребетного народу - 24.10.2023 12:01

Лист митрополита Володимира патріарху Кирилу. Депутат ПДС: Відзначено вкрай чутливі для суспільства моменти

Історик Октавіан Цику та депутат ПДС Міхай Попшой прокоментували листа, який митрополит Молдови Володимир направив у вересні цього року Патріарху Кирилу, повідомляє jurnal md.

“Такі речі не відбуваються випадково. Говорячи по-молдавськи, митрополит має або є ще один “дах”, тобто хтось інший контролює ситуацію і змушує його робити подібні заяви (не хочу вдаватися до припущень про те, хто це може бути), або це диверсія, оскільки ми звикли до безлічі таких диверсій, які проводять російські служби в Республіці Молдова. Насамперед, давайте прояснимо, що митрополит Володимир був солідарний з цією війною (війною в Україні) і навіть зустрічався з Кирилом. По-друге, ми знаємо, яке минуле митрополита Володимира, щоб не мати ілюзій щодо цього розколу. По-третє, очевидно, що такий підхід знаменує собою надзвичайно чутливі моменти для нашого суспільства, враховуючи, що ми вже маємо антагонізоване суспільство”, – заявив історик Октавіан Цику.

У свою чергу Міхай Попшой заявив, що висловлює свою думку щодо цього листа як громадянин, оскільки політики не повинні втручатися у справи церкви.

“Побоювання, які митрополит поділяє, мені здаються обґрунтованими. Як громадянин і християнин говорю, що важко не погодитися зі змістом цього листа, можливо, трохи запізнілого. Безперечно, церква в будь-якій точці світу, але особливо в Республіці Молдова, у тих складних умовах, які ми переживаємо, має бути близька до народу та слухати людей, а не когось ззовні. Ці побоювання, які ми поділяємо митрополитом, мені здаються обґрунтованими”, – сказав депутат.

На думку історика Октавіана Цику, послання цього листа адресоване громадянам Республіки Молдова, які налякані тим, що відбувається в Україні та світі. "Я не вірю в щирість цього повідомлення, тому що його можна було б оприлюднити набагато ясніше", - сказав він.

“Якщо буде повна відкритість Молдавської Митрополії для засудження війни в Україні, якщо буде ясне засудження цінностей Російського світу, якщо буде припинено покарання священиків, які хочуть повернутися до Бессарабської митрополії, я б у це повірив. Поки цього не відбувається, це явно блеф. Чи можете ви собі уявити, що митрополит Володимир у якийсь момент набереться сміливості і захоче в умовах, в яких у нього немає ясності щодо політичної ситуації в Республіці Молдова, здійнятися з відкритими грудьми… Я так не думаю”, – підсумував історик.

Москва поки що не відповіла на листа митрополита Володимира.

Нагадуємо, Митрополит Молдовський надіслав Патріарху Російському Кирилу листа, в якому він виступає зі звинуваченнями та докорами. Митрополит Володимир дорікає йому за відсутності підтримки “в умовах все більш очевидної консолідації” Румунської православної церкви в Республіці Молдова.

"У Москві поки не зрозуміли, що народ Молдови має латинське коріння і для нього абсолютно нормально прагнути залишитися в цьому цивілізаційному просторі після століть штучного поділу, не змінюючи православ'я", - йдеться у листі.

Митрополит Володимир також дорікає Патріарху Кирилу в тому, що в Росії як світська, так і церковна влада ставиться до молдавана як до безхребетного народу, позбавленого права приймати ті рішення, які вони вважають необхідними для благополуччя та процвітання.

Платинова Буковина, Чернівці

Джерело: На фото Історик Октавіан Цику та депутат ПДС Міхай

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