На Буковині за минулу добу слідчі поліції задокументували три ДТП з потерпілими, одна – зі смертельним наслідком

- 06.10.2023 16:34
На Буковині за минулу добу слідчі поліції задокументували три ДТП з потерпілими, одна – зі смертельним наслідком

Дві аварії сталися в Чернівецькому районі, інша летальна у Дністровському районі. Наразі за всіма фактами дорожньо-транспортних пригод поліцейські розпочали кримінальні провадження та встановлюють всі обставини автопригод.

6 жовтня, на спецлінію «102» надійшло повідомлення про наїзд на жінку-пішохода в селі Мамаївці.

Працюючи на місці аварії, співробітники Чернівецького районного управління поліції попередньо з’ясували, що 19-річний водій автомобіля «ВАЗ-2106», допустив наїзд на пішохода. 62-річна місцева жителька в той час переходила дорогу в межах пішохідного переходу.

У результаті ДТП травмовану жінку, медики доправили до лікарні.

Ще одна дорожньо-транспортна пригода сталася в місті Сторожинець. На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення №1 (м. Сторожинець) Чернівецького райуправління поліції. Правоохоронці попередньо встановили, що 70-річний водій автомобіля «Mitsubishi Lancer» допустив зіткнення з припаркованим авто «Volkswagen LT», під керуванням 60-річного жителя села Нові Бросківці, який в свою чергу зіткнувся з автівкою «Fiat», під керуванням 27-річного чернівчанина.

Внаслідок аварії травмувався найстарший з водіїв. Лікарі госпіталізували потерпілого до медичного закладу.

Також цього дня поліцейські задокументували ще одну ДТП в адміністративних межах села Шилівці. На місці події працювали співробітники відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області та слідчо-оперативна група відділення № 2 (м. Хотин) Дністровського районного відділу поліції. Правоохоронці попередньо з’ясували, що в лісовому масиві 43-річний водій трактора «Т-40» із причепом допустив наїзд на 48-річного місцевого жителя, який випав із причепа.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди буковинець отримав травми не сумісні з життям. Тіло загиблого поліцейські направили на судово-медичну експертизу.

Відомості про вказані факти ДТП слідчі поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 та 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Тривають досудові розслідування.

Поліцейські звертаються до всіх учасників дорожнього руху бути відповідальними та неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху!

 

Платинова Буковина, Чернівці

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