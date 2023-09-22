



Рух ХАМАС атакував Ізраїль уранці 7 жовтня - 07.10.2023 14:41

Бойовики ХАМАС атакували Ізраїль та вторглися на його територію. Яким був перший день раптової війни?

ХАМАС атакував Ізраїль більш як п'ятьма тисячами ракет

Рух ХАМАС атакував Ізраїль уранці 7 жовтня. Представники ХАМАС заявили, що під час військової операції «Потоп Аль-Акси» випустили по містах Ізраїлю п'ять тисяч ракет, а кілька десятків бойовиків проникли до ізраїльських поселень, що межують із сектором Газа.

Приводом для операції ХАМАС назвало порушення червоних ліній щодо мечеті Аль-Акса. Зокрема, цього року ізраїльська поліція неодноразово проводила рейди та облави на території мечеті.

Бойовики ХАМАС взяли до заручників 35 громадян Ізраїлю

У ході нападу палестинці захопили понад 35 ізраїльських солдатів та поселенців. У ХАМАС заявили, що всіх заручників перевезли до сектору Газа і серед них є офіцери ізраїльської армії.

Армія Ізраїлю підтвердила, що ХАМАС узяв у заручники кілька мирних громадян та військових. Як повідомив телеканал «Аль-Арабія», представники Ізраїлю та палестинських угруповань розпочали переговори про долю ізраїльських громадян.

Під час нападу палестинці захопили кілька військових баз

У ХАМАС заявляють, що вони атакували та взяли під контроль кілька військових об'єктів на території Ізраїлю в Офакімі, Нетівоті, Реїмі та Мішмар Ханегеві, а також ведуть запеклі бої у Беєрі та Сдероті. Згодом Ізраїль повернув контроль над базою в Реїмі.

Під час нападу Ізраїль зазнав втрат у військовій техніці. Щось палестинці вивезли із захоплених баз на територію сектору Газа, а щось знищили на місці. Зокрема, за допомогою дрона було знищено один із найкращих танків армії Ізраїлю Merkava Mk4. Бойовики ХАМАС застосували тактику скидання протитанкових боєприпасів із безпілотників.

В Ізраїлі введено надзвичайний стан

Міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Гвір оголосив набір добровольців у сили правопорядку. В армію також будуть призвані резервісти. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що країна перебуває у стані війни та оголосив про запровадження надзвичайного стану.

Ізраїль припинив подачу електрики у сектор Газа. Найбільші авіакомпанії Європи скасували чи скоротили кількість рейсів до Ізраїлю.

Армія Ізраїлю завдає ударів у відповідь по сектору Газа

Офіційний представник Армії оборони Ізраїлю Річард Хехт висловив сподівання, що до кінця 7 жовтня "на території Ізраїлю вже не буде живих терористів". Він уточнив, що весь південь Ізраїлю оточений поліцією, спецпідрозділи діють у понад 20 населених пунктах. До вечора суботи з'явилися повідомлення про те, що ізраїльська армія повернула контроль над більшою частиною поселень на півдні країни біля кордону із сектором Газа.

ВПС Ізраїлю завдали удару по двох висотних будинках у Газі, де знаходилися військові об'єкти ХАМАС. Під обстріл потрапив будинок лідера військового крила ХАМАС Ях'ї Сінвара. Представники угруповання у відповідь ударили по Тель-Авіву.

Внаслідок бойових дій постраждали сотні людей

За даними влади Ізраїлю на 20:00 суботи 7 жовтня, загинули щонайменше 200 людей, постраждали близько півтори тисячі. За повідомленнями Міністерства охорони здоров'я сектору Газа, внаслідок ударів ізраїльської армії було вбито 232 палестинці та ще 1697 отримали поранення.

Напад ХАМАС на Ізраїль і бомбардування сектора Газа у відповідь стануть предметом обговорення в Раді Безпеки ООН, яка збереться 8 жовтня з ініціативи Бразилії.

Платинова Буковина

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