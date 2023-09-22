В Англії роздають постраждалим від насильства спрей із розумною водою

- 08.10.2023 15:34
В Англії роздають постраждалим від насильства спрей із розумною водою

 В Англії поліція роздає постраждалим від домашнього насильства спрей із "розумною водою", який дублює функцію охоронного ордера.

"Розумна вода" - рідина, яка використовується для маркування майна, щоб запобігти крадіжкам. Вона містить речовину, яка тримається на предметах не менше шести тижнів, видно тільки при ультрафіолеті і унікально в кожному випадку.

Поліція графства Дербішир вирішила застосовувати спреї з такою водою в кейсах щодо домашнього насильства — коли підозрювані заперечують вину, а ризик рецидиву великий. Випробування методу розпочалися у місті Честерфілд та районі Еревош, де рівень подібних злочинів вищий.

— Якщо підозрюваного заарештували за основний злочин [домашнє насильство], можливо, його випустять під заставу, а жертві видадуть флакон "розумної води". Підозрюваному після звільнення повідомлять, що жертву захищено за допомогою ордера та спрею, їм також видадуть повідомлення з роз'ясненням.

Якщо злочинець наблизиться до жертви, вона зможе розпорошити воду та викликати співробітників, які проведуть судово-медичну експертизу одягу. Її результати стануть важливим доказом провини та допоможуть поліції добитися арешту.

Мешканці графства ідею підтримали — вона дає їм почуття більшої безпеки та впевненості, що їм повірять (зазвичай такі справи будуються лише словами потерпілих). Технологія вже допомогла силовикам притягнути до відповідальності (тюремного ув'язнення) чоловіка, який порушив розпорядження та наблизився до жертви.

Платинова Буковина

Ключові слова: розумна вода Англія

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