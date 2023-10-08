



Які у вас особисті границі? Тест для визначення границь - 16.10.2023 13:27

У кожного з нас спілкування з людьми викликає різні емоції та реакції. Якщо їх проаналізувати і розкласти по поличках, можна дізнатися як своє ставлення до конкретній людині, а й міцність своїх особистих кордонів.

Визначте свої особисті межі за тезами, наведеними нижче.

У вас гнучкі (здорові) особисті межі, якщо ви:

насамперед прислухаєтеся до власної думки;

впевнені у своїх цінностях;

усвідомлюєте свої потреби та шанобливо говорите про них іншим;

вмієте говорити "ні" і спокійно приймаєте відмову.

Показниками надто м'яких особистих кордонів можуть бути:

страх розчарувати інших;

чутливість до емоцій людей;

невміння сказати «ні»;

схильність часто залучатися до чужих проблем;

нездатність дати відсіч у відповідь неповажне ставлення себе.

Про занадто жорсткі особисті межі може говорити:

недовіра до людей і життя, очікування каверзи;

почуття незручності в моменти, коли потрібно розповісти про свої особисті справи або запитати їх у співрозмовника;

страх здатися вразливим;

схильність тримати оточуючих з відривом і уникати близьких відносин;

різкість при відмові прохання людей;

сильний внутрішній опір, коли потрібно попросити про допомогу.

За надто м'яких чи жорстких кордонів страждають усі сфери життя, особливо стосунки. У напружених ситуаціях важко адекватно оцінити обстановку, включається режим «ніжний кульбаба» або «зла колючка». У другому випадку бажання захищатись часто виникає без реальної загрози нападу.

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