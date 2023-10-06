Прослуховування сумної музики може знизити біль: вона має невеликий знеболюючий ефект

- 06.10.2023 12:18
Прослуховування сумної музики може знизити біль: вона має невеликий знеболюючий ефект

Прослуховування сумної музики може знизити біль: вона має невеликий знеболюючий ефект

Вчені з канадського університету Макгілла дійшли висновку, що фізичний біль можна пом'якшити, якщо слухати при цьому сумні та чіпляючі музичні композиції.

Своє дослідження вони опублікували у науковому журналі Frontiers in Pain Research.

Це вдалося з'ясувати у рамках експерименту. Вчені зібрали чотири групи піддослідних. Кожному з 63 чоловік давали девайс, який нагрівав їхні руки так, ніби вони тримають гарячу чашку.

“Першій групі включали треки, які вони раніше відзначили як улюблені, друга – спеціально підібрані розслаблюючі композиції, третя слухала випадкову добірку, а четверта проходила експеримент у тиші. Після цього учасникам давали оцінити неприємні відчуття, які вони зазнали, за стобальною шкалою”.

Результати респондентів із другої, третьої та четвертої груп були однаковими. У той же час учасники, які слухали свої улюблені композиції, оцінювали свій біль на 9 балів нижче.

При ретельнішому аналізі вчені з'ясували, що найбільший знеболюючий ефект був у тих, у кого треки викликали мурашки або сильну емоційну реакцію. Вони відволікали увагу мозку від неприємних відчуттів. Переважно це були зворушливі сумні пісні. Вчені вважають, що така музика найчастіше викликає подібні емоції.

Платинова Буковина, Чернівці

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