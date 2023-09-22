



Virgin Galactic провела четвертий запуск туристів у космос - 26.09.2023 16:32

Virgin Galactic провела четвертий запуск туристів на кордон із космосом

Компанія Virgin Galactic здійснила четвертий комерційний суборбітальний політ ракетопланом VSS Unity.

“VSS Unity вирушив до кордону з космосом із космодрому у штаті Нью-Мексико. На борту корабля перебували чотири члени екіпажу — астронавт-інструктор Бет Мозес і три космічні туристи зі США, Великобританії та Пакистану. У Virgin Galactic розповіли, що пакистанський мандрівник отримав номер 019. Він став першою людиною цієї країни, яка здійснила політ у космос”.

Перший пілотований суборбітальний політ VSS Unity відбувся у липні 2021 року. До екіпажу увійшло шість осіб: два пілоти та чотири пасажири, включаючи засновника компанії Virgin Galactic мільярдера Річарда Бренсона.

Ракетоплан VSS Unity піднімається в атмосферу на висоту близько 15-20 км за допомогою двофюзеляжного літака-носія White Knight Two, який отримав назву VMS Eve (Virgin MotherShip Eve) на честь матері Бренсона. Відчепившись від носія, VSS Unity запускає свій ракетний двигун. Розігнавшись, ракетоплан по балістичній траєкторії піднімається на висоту понад 80 кілометрів.

Платинова Буковина

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