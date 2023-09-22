Під час стрілянини в ТЦ Бангкока загинули троє людей- 03.10.2023 15:55
Під час стрілянини в ТЦ Бангкока загинули троє людей: 14-річного стрільця затримано
Троє людей загинули під час стрілянини в ТЦ Siam Paragon, що знаходиться в центрі столиці Таїланду Бангкоку. Семеро людей постраждали.
Стрілком виявився 14-річний підліток. Він затриманий.
“Нападник стріляв у центрі універмагу Paragon із пістолета. Йому було лише 14 років, а дев'ятиміліметровий пістолет, з якого він стріляв, було вкрадено”.
Як тільки до поліції надійшло повідомлення про стрілянину в елітному торговому центрі в районі Сіаму, відвідувачі поспішили залишити будинок, утворивши пробки у центрі міста.
Коментарі (0)
Другие новости:
Регистрация авто на украинских номерах в Чехии Как будет проходить регистрация украинских автомобилей в Чехии с 1 октября:
- 11.10.2023 14:12
- 11.10.2023 14:12
Податкова слідкує за онлайн-продажами та перевіряє Магазинам, торговцям в Instagram та Facebook та ін. приготуватися. Податкова слідкує за онлайн-продажами.
- 09.10.2023 11:39
- 09.10.2023 11:39
Ізраїль офіційно перейшов у стан війни: дані щодо загиблих та постраждалих Після початку бойових дій ізраїльський прем'єр Нетаньяху назвав
- 08.10.2023 16:42
- 08.10.2023 16:42
В Англії роздають постраждалим від насильства спрей із розумною водою Поліція графства Дербішир вирішила застосовувати спреї з такою водою в
- 08.10.2023 15:34
- 08.10.2023 15:34
Рух ХАМАС атакував Ізраїль уранці 7 жовтня Представники ХАМАС заявили, що під час військової операції
- 07.10.2023 14:41
- 07.10.2023 14:41
На Буковині за минулу добу слідчі поліції задокументували три ДТП з потерпілими, одна – зі смертельним наслідком Дві аварії сталися в Чернівецькому районі, інша летальна
- 06.10.2023 16:34
- 06.10.2023 16:34
Лаунчпад: що це і де можна ними скористатися? Що таке лаунчпад криптовалют?
- 04.10.2023 14:46
- 04.10.2023 14:46
Власники iPhone 15 розповіли про опіки після використання смартфона Через підвищений нагрів нових смартфонів Apple деякі користувачі
- 03.10.2023 16:31
- 03.10.2023 16:31
Virgin Galactic провела четвертий запуск туристів у космос Компанія Virgin Galactic здійснила четвертий комерційний суборбітальний політ
- 26.09.2023 16:32
- 26.09.2023 16:32
Избыточный вес у детей. Как рассчитать массу тела и почему это важно? Причины избыточного веса у детей
- 22.09.2023 16:34
- 22.09.2023 16:34