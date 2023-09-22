



Під час стрілянини в ТЦ Бангкока загинули троє людей - 03.10.2023 15:55

Під час стрілянини в ТЦ Бангкока загинули троє людей: 14-річного стрільця затримано

Троє людей загинули під час стрілянини в ТЦ Siam Paragon, що знаходиться в центрі столиці Таїланду Бангкоку. Семеро людей постраждали.

Стрілком виявився 14-річний підліток. Він затриманий.

“Нападник стріляв у центрі універмагу Paragon із пістолета. Йому було лише 14 років, а дев'ятиміліметровий пістолет, з якого він стріляв, було вкрадено”.

Як тільки до поліції надійшло повідомлення про стрілянину в елітному торговому центрі в районі Сіаму, відвідувачі поспішили залишити будинок, утворивши пробки у центрі міста.

Платинова Буковина

Всі новини