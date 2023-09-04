



Путін вважає, що Чубайс втік. Де зараз найскандальніший політик Росії 1990-х? - 11.09.2023 12:26

Анатолій Чубайс не став відповідати на критику путіна його роботи у «Роснано»

путін під час пленарного засідання на Східному економічному форумі (ВЕФ) розкритикував колишнього російського урядовця Анатолія Чубайса. Президента запитали, як він оцінює вчинки «незалежного дослідника з Глазго», під яким мали на увазі політика, який залишив країну після початку СВО, і Путін послідовно пройшовся ним — і через від'їзд за кордон, і з приводу його роботи на посаді глави « Роснано». Чубайс відмовився реагувати на висловлювання Путіна При цьому де зараз перебуває екс-чиновник, достеменно не відомо.

За що Путін розкритикував Чубайса?

Відповідаючи на запитання провідного засідання Іллі Доронова, російський лідер розповів про подив, який виник у нього у зв'язку з від'їздом колишнього чиновника. За словами Путіна, він не розуміє, навіщо Чубайс залишив росію. Від'їзд Чубайса глава держави описав словом «утік».

Анатолій Борисович там навіщось ховається... Мені показали якусь фотографію з інтернету, де він уже не Анатолій Борисович Чубайс, а Моше Ізраїлевич якийсь, живе там десь... Навіщо він це робить, я не розумію , чого він втік

Володимир Путін

Президент не уточнив, що було зображено на зображеній йому фотографії.

При цьому Путін висловив припущення про причину «втечі» Чубайса з росії — президент не виключив, що вона могла бути пов'язана з діяльністю Чубайса на посаді голови корпорації «Роснано».

"Можливо, [втеча] пов'язана ще з тим, що йдуть складні процеси в цій структурі нанотехнологій, яку він очолював довгі роки, і там велика діра, величезна фінансова діра, великі цифри", - припустив путін, зазначивши, що кримінальної справи з через дірку в бюджеті «Роснано» не заведено.

Можливо, з цим пов'язано, що він побоюється, що зрештою це все призведе до виникнення якихось справ, тому й перейшов, в Ізраїлі навіть перейшов на нелегальне становище. На фіга це йому потрібно, я, чесно кажучи, не розумію

путін також відповів на слова модератора про Чубайса як «дослідника з Глазго» — президент повідомив, що поважає вчених, окрім тих випадків, коли вони займаються «дурощами».

Праці Чубайса він, за його словами, не читав, але припустив, що там може бути написано щось слушне.

Чому Чубайса на ВЕФ назвали дослідником із Глазго?

Визначення Чубайса як «незалежного дослідника» з центрального міста Шотландії пов'язане з тим, що колишній чиновник сам назвав себе так у синопсисі наукової статті «Неплатежі в російській економіці 1990-х: непередбачуваний інститут», написаної ним за межами Росії.

Про британське громадянство Чубайса ЗМІ нічого не відомо. Народився він у місті Борисові Білоруської РСР.

Підпис до статті викликав широкий суспільний резонанс: російські публіцисти написали низку іронічних статей, в яких висміяли ідентичність Чубайса, яку він ухвалив після від'їзду з Росії.

Незабаром аналогічний резонанс викликала переписана біографія співзасновника компанії «Яндекс» Аркадія Воложа, який загасав свої зв'язки з Росією. У новій версії життєпису на сайті бізнесмена він названий «ізраїльським підприємцем, який народився в Казахстані».

Анатолій Чубайс вирішив не відповідати Путіну на критику

Коли з колишнім чиновником зв'язалися співробітники російських ЗМІ, Чубайс відповів на запит, проте від прямої відповіді пішов. Екс-глава «Роснано» не став коментувати ні заяви президента про дірку в бюджеті держкорпорації, ні його слова про втечу та Мошу Ізраїлевича.

Платинова Буковина, Чернівці

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