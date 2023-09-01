



Мошенничество на предложениях заработка за просмотры видео в интернет - 07.09.2023 16:24

Прочитайте наш материал про мошенничество и не попадитесь!!!



Зарабатывать «нормальные деньги» тем, что просматривать рекламные видео, – невозможно, что бы то ни было вам не говорила реклама. А вот с мошенничеством столкнуться можете!

Мошенничество с платным просмотром видео

Вам могут предложить неплохо зарабатывать тем, что тупо смотреть на дому рекламные видео. Якобы рекламодатель платит «реальные деньги» за просмотр его зодчих на YouTube. Как правило, это или рекламные видеоролики бытовой или компьютерной техники или видеоблоггеров. Один просмотр – 10 гривен.

Может показаться привлекательным, особенно если посчитать возможный месячный заработок, получится, что за 1 час можно заработать – 450 грн. И если «работать» так по 4 часа и 5 дней в неделю, например, то за месяц можно насмотреться на 40000 гривен. Сказка!

В чем мошенничество?

Мошенники действительно занимаются раскруткой каналов и накруткой просмотров, но тех, кто смотрит видосы – безжалостно бросают.

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Если вы посмотрите несколько видео и попытаетесь вывести деньги, то вам сообщат: «На сайте введена система контроля качества просмотров видео. Для корректного определения качества вы должны просмотреть, как минимум, 333 минуты видео, что при цене 10 грн в минуту составляет 3333 гривны. Это ограничение введено рекламодателями и не может быть изменено в меньшую сторону».

А если вы проглотили эту наживку и потратили уже 333 минуты, то есть 5 с половиной часов своей жизни на просмотр рекламного мусора, то вам предстоит уже другое мотивирующее сообщение: «Чтобы первый раз вывести деньги из системы, вы должны привести, как минимум, 30 рефералов . На данный момент вами задействовано 0 рефералов. Это ограничение введено для того, чтобы увеличить количество работников в нашей системе».

Но если вам лень или вы не умеете или не хотите никого привлекать к такой работе, то вы можете купить рефералов на бирже проекта. 1 реферал обойдется вам в 400-550 грн». Деньги попросят бросить на карту или мобильный номер.

Ожидаете выплат?

Забудьте! Даже и не надейтесь!

В действительности действительно существуют сервисы, платящие за просмотры. Но платят они в тысячи раз меньше суммы. Ни один блоггер или рекламодатель не будет платить 10 гривен за просмотр! В Ютубе на тысяче просмотров автор канала в лучшем случае зарабатывает 1 доллар. И еще далеко не факт.

А покупка рефералов на так называемой бирже у мошенников – плохая идея. Заплатив мошеннику – вы не получите ничего!

Как защититься:

Перестать верить в сказки.

Помните, если предложение работы настолько привлекательно, что создается впечатление "Да не бывает!", скорее всего, это правильное впечатление.

Платинова Буковина, Чернівці

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