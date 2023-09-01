Пільгові наркотичні (психотропні) лікарські засоби в межах програм місцевих бюджетів почнуть відпускатися за е-рецептом

- 07.09.2023 13:45
Пільгові наркотичні (психотропні) лікарські засоби в межах програм місцевих бюджетів почнуть відпускатися за е-рецептом

Пільгові наркотичні (психотропні) лікарські засоби в межах програм місцевих бюджетів почнуть відпускатися за е-рецептом

 

У середині вересня відпуск наркотичних (психотропних) лікарських засобів в аптеках почне здійснюватися виключно за електронним рецептом.

Йдеться, зокрема, і про призначення та відпуск наркотичних (психотропних) лікарських засобів, часткова чи повна вартість яких відшкодовується в межах програм місцевих бюджетів згідно з постановою КМУ від 17.08.1998 №1303. Їх відпуск здійснюватиметься також виключно за електронним рецептом.

При цьому винятки діятимуть лише для ліків екстемпорального виготовлення, у разі виникнення технічних збоїв, що унеможливлюють виписування електронних рецептів, а також у випадку призначення таких препаратів на територіях, де тривають активні бойові дії. У таких випадках призначення та відпуск ліків може здійснюватися за паперовим рецептом.

Така вимога передбачається наказом МОЗ від 21.07.2023 № 1333 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360».

Це рішення сприятиме запобіганню неконтрольованого обігу наркотичних (психотропних) препаратів, вживання яких має особливо небезпечні наслідки для життя та здоров’я людини.

Водночас цифровізація процесу спростить доступ до наркотичних (психотропних) ліків пацієнтам, які проходять складне лікування та потребують знеболення, адже тепер вони всі без обмежень зможуть отримувати рецепт на препарати знеболення у більш зручний спосіб.

Виписати електронний рецепт на наркотичний (психотропний) лікарський засіб може лікар, який відповідає за лікування пацієнта. Це може бути як сімейний лікар, так і вузькопрофільний спеціаліст — хірург, онколог чи невролог.

Для цього в електронній системі охорони здоровʼя буде реалізовано відповідну програму «Наркотичні та психотропні препарати на пільгових умовах за постановою КМУ від 17.08.1998 №1303».

Отримати ліки за е-рецептом можна в аптеці, яка має відповідну ліцензію на відпуск наркотичних (психотропних) лікарських засобів. Зауважимо, що на сьогодні 100% аптек, які мають відповідну ліцензію, зареєстровані та працюють в ЕСОЗ.

Нагадаємо, з 1 листопада 2022 року наркотичні (психотропні) ліки відпускаються за е-рецептом.

 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: Пільгові наркотичні психотропні лікарські засоби

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