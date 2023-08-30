Кто может получить повестку повторно 2023?

- 05.09.2023 16:07
Кто может получить повестку повторно 2023?

Повторно повестку могут получить некоторые категории мужчин в Украине.
Среди причин:

Если ВЛК проходили больше года назад;

  • для проверки учетных данных;
  • для проверки данных о забронированном работнике;
  • для проверки обстоятельств отсрочки;
  • для мобилизации

Украина продлила военное положение и общую мобилизацию до 15 ноября. Важно отметить, что некоторые военнообязанные могут получить повестку повторно.

После полного вторжения военнообязанные или добровольно приходили в Территориальные Центры Комплектования (ТЦК) или получали повестку. После прохождения Военно-врачебной комиссии (ВЛК) и получения заключения о пригодности к военной службе или непригодности, граждане, не имеющие права на отсрочку, могут получить повестку повторно.

Учетные данные в ТЦК следует обновлять в течение семи дней после любых изменений, но не реже раза в пять лет. Решение ВЛК действительно в течение года, и некоторые виды отсрочки предоставляются на определенный срок, например для обучения на год, после чего необходимо предоставлять новую справку. Также стоит отметить, что бронирование действует на шесть месяцев или пока есть соответствующие основания для его установки.

Повестки могут выдаваться повторно в следующих случаях:

Если ВЛК проходили больше года назад.
Для проверки учетных данных.
Для проверки данных о забронированном работнике.
Для проверки обстоятельств отсрочки.
Для мобилизации.
Таким образом, повестки могут быть опубликованы, особенно для тех, кто не явился в ТЦК по разным причинам, чтобы обновить свои личные данные, такие как семейное положение, количество детей и место жительства. Это также относится к внутренне перемещенным лицам.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: Повестки могут выдаваться повторно

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