Міжнародна федерація водних видів спорту дозволила російським та білоруським атлетам виступати на міжнародних змаганнях у нейтральному статусі,

- 05.09.2023 15:32
Міжнародна федерація водних видів спорту дозволила російським та білоруським атлетам виступати на міжнародних змаганнях у нейтральному статусі,

Міжнародна федерація плавання схвалила участь російських та білоруських спортсменів у нейтральному статусі
На кожне окреме змагання допустять максимум по одному атлету від РФ та РБ

Міжнародна федерація плавання схвалила участь російських та білоруських спортсменів у нейтральному статусі - Водні види спорту

Бюро Міжнародної федерації плавання (World Aquatics) схвалило участь російських та білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях у нейтральному статусі.

Атлетів допустять за дотримання низки критеріїв, які включають відсутність активної підтримки вторгнення росії в Україну. Також спортсмени мають пройти антидопінгову перевірку.


На кожен окремий вид програми змагань допустять максимум по одному спортсмену з Росії та Білорусі. Брати участь вони зможуть лише у індивідуальних змаганнях.

Нагадаємо, Всесвітня федерація бадмінтону (BWF) допустила росіян та білорусів до участі у міжнародних змаганнях у нейтральному статусі. Нейтральним спортсменам буде дозволено брати участь у турнірах під егідою BWF із 26 лютого 2024 року.

Водночас національні олімпійські комітети скандинавських країн виступили проти участі російських та білоруських спортсменів на Олімпіаді-2024 у Парижі. Швеція, Норвегія, Фінляндія та інші північні країни дотримуються думки, що ситуація не змінилася з початку року і повертати росіян та білорусів на змагання, як і раніше, немає підстав.

Раніше Виконком МОК рекомендував повернути російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань у нейтральному статусі. При цьому не допускаються до турнірів команди з Росії та Білорусі, а також спортсмени, які підтримують війну або мають контракт з арміями Росії або Росії.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: російським та білоруським атлетам виступати на міжнародних змаганнях у нейт

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