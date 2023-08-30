Міжнародна комісія ООН не знайшла доказів того, що Росія здійснює в Україні геноцид:- 05.09.2023 15:25
Міжнародна комісія ООН не знайшла доказів того, що Росія здійснює в Україні геноцид. Про це повідомив телеграм канал Юридичний тетеграм канал та оприлюднив відповідне відео виступу.
«На даний момент у нас немає достатніх доказів, які б відповідали юридичній кваліфікації, передбаченій Конвенцією про геноцид. Ви пам'ятаєте, що це питання наміру, наміру злочинців. Має бути «потреба» знищити певну групу. І таке знищення, згідно з Конвенцією, має бути фізичним чи біологічним».
Міжнародна комісія поки не знайшла достатніх доказів геноциду в Україні
Протест у Вашингтоні проти російської агресії, 6 березня 2022 року
By Euronews
Опубліковано 04/09/2023 - 15:06
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Незалежна міжнародна комісія з розслідування порушень в Україні поки не знайшла достатніх доказів того, що дії російських військових у країні мають бути кваліфіковані як геноцид, проте її керівник заявив, що зафіксовано "велику кількість військових злочинів".
Незалежна міжнародна комісія з розслідування порушень в Україні поки що не має достатніх доказів, щоб визнати дії російських військових у країні геноцидом, повідомив її голова Ерік Месе.
При цьому він наголосив, що армія РФ скоїла в Україні безліч військових злочинів.
На даний момент ми не маємо достатніх доказів, які б відповідали юридичним вимогам Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.
Ерік Месе - голова міжнародної комісії
"Ми проводимо розслідування крок за кроком. На даний момент ми не маємо достатніх доказів, які б відповідали юридичним вимогам Конвенції про попередження злочину геноциду та покарання за нього", - сказав Месе на прес-конференції в Києві в понеділок, 4 вересня.
За його словами, "порушення включають умисні вбивства, незаконне ув'язнення, тортури, зґвалтування та інші види сексуального насильства, незаконне переміщення та депортацію".
Частина вказаних дій кваліфікується як військові злочини.
"Деякі з них, якщо вони будуть підтверджені подальшими доказами, можуть бути прирівняні до злочинів проти людяності", - зазначив Мєсе.
Глава комісії наголосив на важливості того, щоб російська влада "забезпечила притягнення до відповідальності всіх винних". Він додав, що комісія також розслідувала "кілька порушень з боку Збройних Сил України".
Росія заперечує, що її військові скоюють військові злочини в Україні.
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