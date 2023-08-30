



Вейп і електронні сигарети знижують кількість сперматозоїдів та знижують сексуальне збудження - 04.09.2023 15:19

Негативний вплив куріння на здоров'я добре задокументовано, але вчені починають збільшувати масштаби корисності, які суперпопулярні електронні сигарети, які вважаються більш безпечним вибором для куріння, наносять всьому організму.

На графіку показано: Швидкість концентрації сперматозоїдів знижується у всьому світі за зразками, зібраними з 1972 по 2000 рік (помаранчевий колір) і з 2000 років (червоний колір).



На графіку показано: Швидкість концентрації сперматозоїдів знижується у всьому світі за зразками, зібраними з 1972 по 2000 рік (помаранчевий колір) і з 2000 років (червоний колір).

Основним обмеженням дослідження був той факт, що воно проводилося на крисах. Автори дослідження вважають, що необхідні набагато більш широкі дослідження впливу вейпінгу на чоловіків.

Але негативний вплив вейпінгу на родючість не позбавлено підстав. Дослідження, проведене в Данії в 2020 році за участю понад 2000 чоловіків, показало, що у тих, хто щодня курить електронні сигарети, загальна кількість сперматозоїдів значно нижче, ніж у тих, хто не курить.

Нікотин вже давно пов'язаний зі зменшенням кількості сперматозоїдів і низькою плотністю сперматозоїдів, коли менше сперматозоїдів доступно для запліднення яйцеклітин і початку вагітності.

Також було показано, що у заядлих курильщиков більш низька рухливість сперматозоїдів, то є здатність сперматозоїдів путешествовать по жіночим репродуктивним шляхам в пошуках яйцеклітин для оплодотворения.

Є загрози, що токсичні хімічні речовини, які використовуються для вживання вейпам фруктового або м'ятного смаку, наносять шкоду виробленню сперми в організмі та його здатності плавати.

В останньому дослідженні дослідники з Університету Джумхуріет в Сивасе, Туреччина, вибрали три групи крис.

Одна група піддавалася впливу традиційного сигаретного диму від сигарет марки Winston, а друга - від пара вейпа Joyetech eGo Aio 1500 мАч. Третя група, контрольна, не піддавалася ні тому, ні другому.

Тепер лікарі передупреждают про вплив на здоров'я вторинного вейпінгу

Учені з університетів Вірджинії та Північної Кароліни вивчали ефект від куріння електронних сигарет в автомобілі менш ніж за 10 хвилин. Воздух став насиченим, можливо, ядовитими токсинами.

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Вони помістили крис із кожної групи під спеціально розроблений колпак, де вони піддавалися впливу або сигаретного дима, або пар електронних сигарет два рази в день за кожну годину.

Дослідники перевірили рівень в моче крису речовини під назвою котинін, який є побічним продуктом метаболізму нікотину в організмі.

Вони вимірювали зміну кількості сперматозоїдів, а також розміру яичок, використовуючи показник, відомий як гонадосоматичний індекс (GSI).

Криси, що підверглися воздействию пар електронних сигарет, мали більш низьку кількість сперматозоїдів: 95,1 мільйона сперматозоїдів на мілілітр в групі, використовуваної електронної сигарети, порівняно з 98,5 мільйонами на мілілітр в контрольній групі.

У крисі, що підвергся впливу традиційного сигаретного диму, кількість сперматозоїдів становила близько 89 мільйонів сперматозоїдів/мл.

Більш висока кількість сперматозоїдів зазвичай означає більшу ймовірність більшого виникнення вагітності.

У крис, що підверглися воздействию сигаретного диму, сперми були менше і легше, чим у тих, хто курив електронні сигарети, і в групі, що не піддалися впливу сигаретного дима, а також менша кількість сперматозоїдів, здатних плавати.

Крім вимірювання кількості сперматозоїдів, маси і розміру кожної яїчки, а також рухливості сперматозоїдів, дослідники вивчили структуру яїчок у групі під мікроскопом, щоб оцінити будь-які зміни в стані здоров'я клітин яїчок.

Вони також шукали зміни в інших, де виробляються сперматозоїди, ознаки гибели клітин, атрофії тканин та інші маркери негативного впливу на здоров'я.

Хоча у крис, не підвергшихся воздействию дима електронних сигарет, змін не спостерігалося, у п'яти з восьми крис, підвергшихся воздействию дим электронных сигарет, при дослідженні під мікроскопом спостерігалися структурні зміни в яичках.

Дослідження опубліковано в іспанському медичному журналі Revista Internacional de Andrología.

Хоча результати команди не виявилися на людях, вони доповнюють постійно діючу кучу доказів, що вказують на коварство електронних сигарет, які коли-то на початку-середині 2010-х років транспортувалися як більш безпечна альтернатива куренню.

З цієї пори виявлено безліч ризиків для здоров'я, пов'язаних з вейпінгом, які виходять за рамки нікотинової залежності: від високого кров'яного тиску, астми та інших респіраторних проблем до підвищеного ризику серцевого приступу та острого пошкодження вчених легких.

Понад 12 мільйонів дорослих користуються електронними сигаретами, а ще мільйони дітей також вживають їх незаконно.

Устройства не виділяють такі ж смоли та інші відомі канцерогени, як традиційні сигарети, їх пари насичені важкими металами та іншими небезпечними сполуками, які дослідники все ще досліджують у процесі ідентифікації.

Платинова Буковина, Чернівці

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