



Індія готова вирушити до Сонця - 01.09.2023 14:51

Через тиждень після того, як Індія стала першою державою у світі, яка успішно посадила апарат, що спускається біля південного полюса Місяця, вона готова вирушити до Сонця.

План полягає в тому, щоб запустити космічну обсерваторію – першу в Індії – для спостереження за найближчою до нас зіркою та вивчення особливостей космічної погоди, як-от сонячний вітер.

Це не перша місія з вивчення Сонця – НАСА та Європейське космічне агентство (ЄКА) раніше розміщували для цієї мети орбітальні апарати – але вона має деякі унікальні особливості.

Що ж таке Адітья-L1? Ось деякі факти про цю місію:

«Адития» - це ім'я бога сонця на санскриті та хінді.

Якщо все піде за планом, космічний апарат стартує о 6:20 ранку за Грінвічем (8:20 ранку за Москвою) у суботу 2 вересня, з головного космодрому Індії на острові Шріхарікота, за 100 км на північ від міста Ченнаї, розташованого на південно- сході країни.

Корабель взагалі не спускатиметься на поверхню Сонця. Пункт його призначення знаходиться на відстані 1,5 мільйонів кілометрів від Землі.

Індійський космічний корабель нестиме загалом сім корисних вантажів (приладів).

У його завдання входить спостереження за зовнішніми шарами Сонця, відомими як фотосфера та хромосфера, за допомогою таких приладів, як детектори електромагнітного випромінювання та детектори частинок.



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Індійському апарату знадобиться чотири місяці, щоб досягти пункту призначення

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Це не перша місія з вивчення Сонця – НАСА та Європейське космічне агентство (ЄКА) раніше розміщували для цієї мети орбітальні апарати – але вона має деякі унікальні особливості.

Що ж таке Адітья-L1? Ось все, що вам потрібно знати про цю місію.

Якими є дата та час запуску «Адитиї-L1»?

«Адития» - це ім'я бога сонця на санскриті та хінді.

Якщо все піде за планом, космічний апарат стартує о 6:20 ранку за Грінвічем (09:20 ранку за Москвою) у суботу 2 вересня, з головного космодрому Індії на острові Шріхарікота, за 100 км на північ від міста Ченнаї, розташованого на південно- сході країни.

На фотографіях, опублікованих індійським космічним агентством, видно, що ракета та апарат повністю інтегровані на стартовому майданчику.

Як довго летіти до Сонця?

Корабель взагалі не спускатиметься на поверхню Сонця.

Пункт його призначення знаходиться на відстані 1,5 мільйонів кілометрів від Землі. Це майже вчетверо більше відстані між Землею та Місяцем, але є лише однією сотою відстані до самого Сонця, яке знаходиться за 151 мільйон кілометрів від Землі.

Для порівняння: космічний апарат НАСА «Паркер», який тиждень тому проскочив повз Венеру, зрештою пролетить на відстані 6,1 мільйона кілометрів від поверхні Сонця.

Але «Адітьє-L1» все одно знадобиться досить довгий час, щоб прибути до пункту призначення.

"Загальний час шляху від запуску до L-1 (точка Лагранжа) для "Адитиї-L1" складе близько чотирьох місяців", - повідомила Індійська організація космічних досліджень (ISRO) у соцмережі X, раніше відомої як Twitter.

Orbit of Aditya-L1

АВТОР ФОТО, ISRO

Підпис до фото,

Очікується, що апарат зберігатиме положення, з якого безперервно та безперешкодно зможе спостерігати за Сонцем

Але чи коштував проект усіх зусиль, якщо Сонце все одно буде далеко?

Що таке точка Лагранжа?

Позначення L1 у назві обсерваторії відноситься до точки Лагранжа - місця в космосі, де гравітаційні сили двох великих тіл, таких як Сонце та Земля, нейтралізують одна одну, створюючи область рівноваги. Її космічний апарат може використовуватиме зниження витрати палива.

Ці точки названо на честь Жозефа-Луї Лагранжа - французького математика, який першим зайнявся їх вивченням у 18 столітті.

Які цілі місії Адітья-L1?

Індійський космічний корабель нестиме загалом сім корисних вантажів (приладів).

У його завдання входить спостереження за зовнішніми шарами Сонця, відомими як фотосфера та хромосфера, за допомогою таких приладів, як детектори електромагнітного випромінювання та детектори частинок.

Aditya-L1 Він також вивчатиме чинники, що впливають на космічну погоду: зокрема, спробує краще зрозуміти динаміку сонячного вітру, що викликає не лише красиве північне та південне сяйво на Землі, а й електромагнітні обурення.

Як тільки обсерваторія розміститься на своїй орбіті, вона матиме безперервну і безперешкодну видимість Сонця.

"Це дасть їй перевагу спостереження за сонячною активністю та її впливом на космічну погоду в режимі реального часу", - заявили в ISRO.

Обсерваторія також зможе спостерігати сонячне випромінювання, яке неможливо вивчати із Землі, оскільки воно фільтрується атмосферою.

Апарат «Адітья-L1»

Чотири із семи корисних вантажів зі своєї унікальної оглядової позиції безпосередньо спостерігатимуть за Сонцем, а решта трьох проводитиме дослідження частинок і полів у точці Лагранжа L1, таким чином доставляючи нам важливу інформацію про сонячну динаміку та її вплив у міжпланетному просторі.

В ISRO сподіваються, що дані, зібрані місією, допоможуть нам дізнатися більше про такі особливості сонячної активності як нагрівання корони Сонця (його верхнього, найгарячішого шару), корональні викиди маси, сонячні спалахи, так само як і про динаміку космічної погоди.

Яка вартість місії «Адітья-L1?

Коли уряд Індії схвалив проект у 2019 році, його вартість оцінювали приблизно $46 млн.

Платинова Буковина, Чернівці

Джерело: Фото ілюстрація

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