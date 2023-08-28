



Нобелівський фонд цього року запросить Росію та Білорусь на урочистості - 30.08.2023 14:10

Офіційних представників Росії, Білорусі та Ірану цього року, на відміну від минулого, запрошено на банкет у Стокгольмі з нагоди вручення Нобелівських премій. Про це повідомив Нобелівський фонд, зазначивши, що прагне діалогу навіть із тими, хто не поділяє цінностей, пов'язаних із Нобелівськими преміями.

Минулого року посли Росії та Білорусі не були запрошені на урочисті заходи через російське вторгнення в Україну. Іран не був запрошений через жорстоке придушення протестів після загибелі активістки.

Запрошення також вперше направили лідеру вкрай правої партії "Шведські демократи" Джиммі Акессону. Втім, він уже відхилив його.

У Нобелівському фонді заявили, що до кола запрошених включено представників усіх країн, які мають дипломатичне представництво у Швеції, а також політичних сил, обраних до парламенту на демократичних виборах (це стосується «Шведських демократів»). Виконавчий директор Нобелівського фонду Відар Хельгесен заявив, що у світі останнім часом звужується простір для діалогу між людьми з різними поглядами. «Щоб протистояти цій тенденції, ми зараз розширюємо кількість наших запрошень, щоб відзначити та зрозуміти Нобелівську премію, а також важливість вільної науки, вільної культури та вільних, мирних суспільств».

Рішення знову запросити офіційних представників Росії викликало у Швеції навіть критику – зазначає Бі-бі-сі.

Російське посольство поки що не коментувало рішення Нобелівського фонду.

Лауреати Нобелівських премій традиційно оголошуються на початку жовтня, а премії вручаються в грудні. П'ять із шести премій вручаються у Стокгольмі, і лише премія миру – у столиці Норвегії Осло. Минулого року серед лауреатів Нобелівської премії миру було й російське правозахисне товариство «Меморіал», яке виступає проти війни в Україні.

Платинова Буковина, Чернівці

Джерело: Фото ілюстрація

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