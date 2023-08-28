Нобелівський фонд цього року запросить Росію та Білорусь на урочистості

- 30.08.2023 14:10
Нобелівський фонд цього року запросить Росію та Білорусь на урочистості

Офіційних представників Росії, Білорусі та Ірану цього року, на відміну від минулого, запрошено на банкет у Стокгольмі з нагоди вручення Нобелівських премій. Про це повідомив Нобелівський фонд, зазначивши, що прагне діалогу навіть із тими, хто не поділяє цінностей, пов'язаних із Нобелівськими преміями.

Минулого року посли Росії та Білорусі не були запрошені на урочисті заходи через російське вторгнення в Україну. Іран не був запрошений через жорстоке придушення протестів після загибелі активістки.

Запрошення також вперше направили лідеру вкрай правої партії "Шведські демократи" Джиммі Акессону. Втім, він уже відхилив його.

У Нобелівському фонді заявили, що до кола запрошених включено представників усіх країн, які мають дипломатичне представництво у Швеції, а також політичних сил, обраних до парламенту на демократичних виборах (це стосується «Шведських демократів»). Виконавчий директор Нобелівського фонду Відар Хельгесен заявив, що у світі останнім часом звужується простір для діалогу між людьми з різними поглядами. «Щоб протистояти цій тенденції, ми зараз розширюємо кількість наших запрошень, щоб відзначити та зрозуміти Нобелівську премію, а також важливість вільної науки, вільної культури та вільних, мирних суспільств».

Рішення знову запросити офіційних представників Росії викликало у Швеції навіть критику – зазначає Бі-бі-сі.

Російське посольство поки що не коментувало рішення Нобелівського фонду.

Лауреати Нобелівських премій традиційно оголошуються на початку жовтня, а премії вручаються в грудні. П'ять із шести премій вручаються у Стокгольмі, і лише премія миру – у столиці Норвегії Осло. Минулого року серед лауреатів Нобелівської премії миру було й російське правозахисне товариство «Меморіал», яке виступає проти війни в Україні.

Платинова Буковина, Чернівці

Джерело: Фото ілюстрація

Ключові слова: банкет у Стокгольмі з нагоди вручення Нобелівських премій 2023, росія белорусь, нобелевська премія 2023

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Індія готова вирушити до Сонця Через тиждень після того, як Індія стала першою державою у світі, яка успішно посадила апарат, що
- 01.09.2023 14:51
Буковинські оперативники викрили протиправну діяльність крадія-гастролера Співробітники обласного управління карного розшуку спільно з колегами з Тернопільської
- 01.09.2023 14:16
1 вересня повідомлено про мінування всіх шкіл Києва ОВА : поліція Києва отримала інформацію про замінування всіх шкіл міста
- 01.09.2023 12:52
Виявлено теплий Юпітер із рекордно довгою орбітою Вчені Університету Нью-Мексико та Массачусетського технологічного інституту виявили та
- 01.09.2023 12:50
Переворот у Габоні: Заколотники призначили нового президента Передісторія: Переворот у Габоні. Військові скасували результати виборів
- 31.08.2023 13:00
Повалений президент Нігера заразився малярією Дуже багато москітів, мають проблеми зі сном.
- 31.08.2023 12:58
На кордоні України та Білорусії підірвано міст За попередніми даними, блискавка, що вдарила поруч,
- 29.08.2023 15:13
Понад 30 українських медзакладів вже обладнані сонячними станціями З початку повномасштабної війни 32 українські медзаклади були обладнані
- 28.08.2023 16:50
Трамп зібрав 7 млн доларів після фото у в'язниці Колишній президент США Дональд Трамп з моменту здачі владі в
- 28.08.2023 15:35
Буковинські правоохоронці викрили чоловіків, які намагалися перетнути кордон за допомогою підроблених документів Протягом минулої доби, поліцейські відділу поліції
- 28.08.2023 13:47

Всі новини