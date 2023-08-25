Лісові пожежі у Греції не вщухають- 25.08.2023 13:57
Лісові пожежі у Греції не вщухають 10-й день: знищено близько 77 тисяч гектарів землі
Сотні працівників спецслужб 10-й день продовжують боротьбу з лісовою пожежею на північному сході Греції, повідомляє Reuters.
За останні п'ять днів жертвами цього стихійного лиха стали понад 25 людей. Офіційні особи заявили, що це найбільш смертоносна пожежа в Європі цього літа.
«Це визначення того, що ми називаємо мегапожежею», – зазначив представник уряду Греції Павлос Марінакіс.
У Пожежному департаменті повідомили, що на неділю в країні було 105 великих та малих пожеж, із них 46 виникли за останню добу. Більшість із них вдалося приборкати на початковій стадії.
Найскладнішою залишається ситуація у регіоні Єврос, що біля кордону з Туреччиною. За попередніми даними, пожежа знищила близько 77 тисяч гектарів регіону.
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