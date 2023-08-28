



Повалений президент Нігера заразився малярією - 31.08.2023 12:58

Президент Нігеру Мохамед Базум, повалений у результаті військового перевороту, і його родина заразилася малярією, заявив глава МЗС країни Хассумі Массуду в інтерв'ю El Pais.

«Дуже багато москітів мають проблеми зі сном. Вони всі [родина президента] заразилися малярією через москітів», - розповів Массуду.

За словами глави зовнішньополітичного відомства, Базум міститься у суворих умовах. У 40-градусну спеку він не має доступу до електрики, щоб зберігати продукти в холодильнику. Він підкреслив, що повалений президент продовжує чинити опір бунтівникам.

Раніше посол Нігера в США Мамаду Кіарі Ліман-Тінгуїрі розповів, що скинутий президент перебуває у неосвітленому підвалі. Базум і сім'я не мають доступу до газу, електрики, а також вони не можуть поповнити запаси їжі. Одного разу заколотники допустили лікаря до сім'ї президента та передали трохи продовольства.

Переворот у Нігері стався 26 липня. Група військових із президентської гвардії (пізніше до них приєдналося командування збройних сил країни) захопила владу. Переворот вони пояснили бажанням боротися з корупцією та розкраданням державних коштів. До цього ЗМІ повідомляли, що президент розглядає відправку Чіані у відставку.

ООН, Африканський союз, Євросоюз та Економічна спільнота країн Західної Африки (ЕКОВАС) засудили переворот у Нігері та закликали до звільнення президента Базуму.

Платинова Буковина, Чернівці

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