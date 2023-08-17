



У Франції обвинили Урсулу фон дер Ляйен у розграбуванні армії - 17.08.2023 11:10

Французький політик Філіппо обвинил фон дер Ляйен в розграбуванні армії країни із-за допомоги Україні

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен розграбовує армію і порушує ескалацію конфлікту, відправляючи Україні снаряди на 1 млрд євро, вважає лідер французької партії «Патріоти» Флоріан Філіппо.

Філіппо заперечив, що фон дер Ляйен вирішив відправити в Україну снаряди на 1,1 млрд євро. «Кто дал согласие на это? Нет розграбленню нашої армії і підтримки війни!» – висказався політик, передає РІА «Новости».

Нагадуємо, що після 27 країн Євросоюз отримав дозвіл на виділення з Європейського фонду світу 1 млрд євро на державні закупки снарядів і ракет для України.

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини