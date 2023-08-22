Понад 30 українських медзакладів вже обладнані сонячними станціями

- 28.08.2023 16:50
Понад 30 українських медзакладів вже обладнані сонячними станціями

Понад 30 українських медзакладів вже обладнані сонячними станціями

З початку повномасштабної війни 32 українські медзаклади були обладнані сонячними панелями з інверторами та акумуляторами, які можуть накопичувати енергію та забезпечувати аварійним електроживленням у разі аварійних відключень електроенергії або блекаутів.

Найбільше медзакладів, оснащених сонячними панелями, — вісім — розташовано на Київщині.

«Минулого року вся Україна та наша медична система пройшли надважку зиму. Цього року ми чудово розуміємо, чого потенційно очікувати від ворога. Відповідно готуємося до опалювального сезону заздалегідь. Сьогодні всі медустанови забезпечені генераторами, критична потреба повністю закрита. Не менш важливим є і розвиток сучасних технологій, які дозволяють посилити нашу енергетичну безпеку. Зокрема, встановлення сонячних станцій. Наразі ними обладнані вже 32 медичні заклади. Дякую нашим міжнародним партнерам за допомогу, аби ми могли забезпечити безперебійне надання медичної допомоги пацієнтам», – зазначив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

Встановлення сонячного енергетичного обладнання дає змогу не лише використовувати сонячну енергію як джерело живлення, а й накопичувати її. Окрім того, встановлення сонячних панелей дозволяє значно економити видатки на електроенергію та спрямувати ці кошти на інші потреби медзакладів.

Забезпечення стабільної роботи медичних закладів під час надзвичайних ситуацій — один з пріоритетів Міністерства охорони здоров’я. Тому наразі лікарні, поліклініки та амбулаторії в різних куточках країни активно оснащуються сонячними панелями та забезпечуються генераторами.

Нагадаємо, напередодні МОЗ повідомляло, що в рамках спільного проєкту Міністерства охорони здоров’я України та Світового банку «Зміцнення системи охорони здоровʼя та збереження життя» 200 медзакладів «первинки» будуть обладнані сонячними панелями та акумуляторами.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: сонячни станції статистика 2023, сонячні батареї статистика

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

На кордоні України та Білорусії підірвано міст За попередніми даними, блискавка, що вдарила поруч,
- 29.08.2023 15:13
Трамп зібрав 7 млн доларів після фото у в'язниці Колишній президент США Дональд Трамп з моменту здачі владі в
- 28.08.2023 15:35
Буковинські правоохоронці викрили чоловіків, які намагалися перетнути кордон за допомогою підроблених документів Протягом минулої доби, поліцейські відділу поліції
- 28.08.2023 13:47
ФИФА временно отстранила главу RFEF Луиса Рубиалеса за поцелуй футболистки Ему также запретили контактировать с капитаном женской сборной Испани
- 27.08.2023 15:18
Слідчий комітет РФ підтвердив загибель Євгена Пригожина
- 25.08.2023 15:15
Перерахувала декількома платежами через термінали пів мильона гривень шахраям
- 24.08.2023 14:51
Побудова особистого бренду з професійним ментором Чи побудова особистого бренду пов'язана із реальним життям?
- 24.08.2023 14:31
Навіщо та як писати про себе в інтернеті? Що це означає для просування через соціальні мережі?
- 23.08.2023 15:03
У Дністровському районі повідомили про підозру буковинцю у використанні підроблених документів Поліцейські відділу поліції № 2 (м. Хотин) у селі Ворничани
- 23.08.2023 11:53
ДБР викрило правоохоронця з Хмельниччини, який обіцяв військовозобов'язаному за 2,5 тис. доларів «вирішити питання» з мобілізацією (ВІДЕО) Вартість «послуги» складала 2,5 тис. доларів США.
- 22.08.2023 14:58

Всі новини