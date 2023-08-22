



Понад 30 українських медзакладів вже обладнані сонячними станціями - 28.08.2023 16:50

Понад 30 українських медзакладів вже обладнані сонячними станціями

З початку повномасштабної війни 32 українські медзаклади були обладнані сонячними панелями з інверторами та акумуляторами, які можуть накопичувати енергію та забезпечувати аварійним електроживленням у разі аварійних відключень електроенергії або блекаутів.

Найбільше медзакладів, оснащених сонячними панелями, — вісім — розташовано на Київщині.

«Минулого року вся Україна та наша медична система пройшли надважку зиму. Цього року ми чудово розуміємо, чого потенційно очікувати від ворога. Відповідно готуємося до опалювального сезону заздалегідь. Сьогодні всі медустанови забезпечені генераторами, критична потреба повністю закрита. Не менш важливим є і розвиток сучасних технологій, які дозволяють посилити нашу енергетичну безпеку. Зокрема, встановлення сонячних станцій. Наразі ними обладнані вже 32 медичні заклади. Дякую нашим міжнародним партнерам за допомогу, аби ми могли забезпечити безперебійне надання медичної допомоги пацієнтам», – зазначив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

Встановлення сонячного енергетичного обладнання дає змогу не лише використовувати сонячну енергію як джерело живлення, а й накопичувати її. Окрім того, встановлення сонячних панелей дозволяє значно економити видатки на електроенергію та спрямувати ці кошти на інші потреби медзакладів.

Забезпечення стабільної роботи медичних закладів під час надзвичайних ситуацій — один з пріоритетів Міністерства охорони здоров’я. Тому наразі лікарні, поліклініки та амбулаторії в різних куточках країни активно оснащуються сонячними панелями та забезпечуються генераторами.

Нагадаємо, напередодні МОЗ повідомляло, що в рамках спільного проєкту Міністерства охорони здоров’я України та Світового банку «Зміцнення системи охорони здоровʼя та збереження життя» 200 медзакладів «первинки» будуть обладнані сонячними панелями та акумуляторами.

Платинова Буковина, Чернівці

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