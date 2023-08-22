



ДБР викрило правоохоронця з Хмельниччини, який обіцяв військовозобов'язаному за 2,5 тис. доларів «вирішити питання» з мобілізацією (ВІДЕО) - 22.08.2023 14:58

ДБР викрило правоохоронця з Хмельниччини, який обіцяв військовозобов'язаному за 2,5 тис. доларів «вирішити питання» з мобілізацією

Працівники ДБР за сприяння внутрішньої безпеки Нацполіції викрили правоохоронця з Хмельниччини та його спільника. Вони брали у громадян кошти за допомогу в ухиленні від мобілізації, посилаючись на свої зв’язки у районному центрі комплектування.

Вартість «послуги» складала 2,5 тис. доларів США.

Зловмисників викрили на спробі «вирішити питання» чоловіка, який уже пройшов військово-лікарську комісію та отримав повістку про прибуття на відправлення у військову частину. За попередньою інформацією, правоохоронець був присутнім під час вручення першої повістки, яку чоловік отримав на роботі, та вирішив на цьому трохи заробити.

Правоохоронці затримали обох фігурантів «на гарячому» під час одержання частини хабаря.

Вони підозрюються в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України). Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Спільникам загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі перевіряється можлива причетність до цієї схеми співробітників центру комплектування.

Працівники ДБР проведуть додаткову перевірку серед працівників РТЦК та СП щодо сприяння в ухиленні від мобілізації громадянам, придатним до військової служби.

Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Платинова Буковина, Чернівці

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