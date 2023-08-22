



Перерахувала декількома платежами через термінали пів мильона гривень шахраям - 24.08.2023 14:51

Працівники поліції розслідують обставини шахрайств відносно буковинців на суму понад 550 тисяч гривень



Лише впродовж минулої доби співробітники поліції задокументували шість випадків незаконного заволодіння коштами громадян шляхом обману. За всіма фактами правоохоронці розпочали кримінальні провадження.

Учора, 23 серпня, до Чернівецького районного управління поліції звернулися 28-річна жителька обласного центру та 57-річна жителька села Чагор, які стали жертвами шахрайства. Чернівчанка розповіла поліцейським, що в одній соціальній мережі, до неї звернулася нібито подруга з проханням надати грошову позику. Заявниця не переконавшись у достовірності особи, власноруч перерахувала понад 27 тисяч гривень на рахунок аферистки. Інша потерпіла повідомила правоохоронцям, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа 503 000 гривень, які буковинка перерахувала декількома платежами через термінали самообслуговування.

Цього ж дня ще двоє буковинців слали жертвами недобросовісних продавців. 32-річний житель села Яблунівка під час покупки ліків в Інтернеті, перерахував 1600 гривень на рахунок шахраїв, а 18-річний житель Заставни хотів придбати мотоцикл та здійснив передоплату в сумі 7500 гривень.

Також із заявами про шахрайство до поліції звернулися 40-річний житель села Камянка та 45-річна жителька села Колінківці. Заявники повідомили, що виявили списання з їхніх карткових рахунків коштів, у жінки зникло 8100 гривень, а у чоловіка – понад 3 тисяч гривень.

За вказаними фактами незаконного заволодіння коштами громадян шахрайським шляхом, слідчі та дізнавачі поліції розпочали кримінальні провадження, передбачені статтею 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці закликають буковинців не довіряти продавцям в інтернеті. Під час онлайн-покупок почитайте відгуки на сторінці, перевірте контактний номер через мобільні застосунки, візьміть за правило "не здійснювати переоплат». А також застерігаємо не перераховувати кошти незнайомим чи малознайомим особам, навіть якщо вони обіцяють їх повернути.

Платинова Буковина, Чернівці

Джерело: Фото ілюстрація

Всі новини