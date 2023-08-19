



Таро прогноз на вересень 2023 - 19.08.2023 14:25

Гороскоп Таро на вересень 2023 року для кожного знака зодіаку

Перший місяць осені — це період важливих кроків і доленосних рішень. Зробити правильний вибір і не наламати дров допоможуть передбачення на колоді Таро. Авторитетні тарологи дали прогноз на вересень всім знакам зодіаку.

Гороскоп Таро на вересень для Овна

Який гороскоп Таро для Овна на вересень 2023 року? Це буде насичений подіями місяць, все відбуватиметься за бажанням Овна. Імовірний успіх у кар'єрі, навчанні, справах, успішна поїздка. Підсумки вересня можна відсвяткувати у колі друзів та близьких. Таке передбачення дає Корольова, Лицар та Четвірка жезлів.

Королева жезлів говорить про те, що Овни дуже активні та щасливі на початку осені. Лицар жезлів обіцяє цікаву та продуктивну поїздку робочого чи розважального характеру. Четвірка жезлів гарантує, що приводів для свята буде достатньо, вересень здивує, порадує та винагородить сповна.

Який гороскоп Таро на вересень 2023 року для Тельця?

На нього чекає радісний та цікавий місяць. Він буде сповнений радості та достатку. Все, що заслужили діями, словами та думками, неодмінно отримаєте сповна, як подарунок за терпіння та старання. Про це свідчить прогноз Четвірки жезлів, Пажа чаш та верховного аркану Суд.

Четвірка жезлів натякає на те, що перший місяць осені розпочнеться зі щасливої події. Паж чаш обіцяє, що Тельці отримають приємний подарунок, дізнаються про вагітність, зазнають щастя та блаженства. Карта Суд у «Путівнику по Таро» — це ясність, коректний вибір, рішення судових позовів на користь Тельця



Паж чаш обіцяє, що Тельці отримають подарунок, дізнаються про вагітність:

Гороскоп Таро на вересень для Близнюків

Який гороскоп Таро для Близнюків на вересень 2023 року? Їм доведеться вирішувати питання та домовлятися з іншими людьми. Серед них буде і Королева жезлів — яскрава та успішна жінка, чудовий друг та наставник. Вересень пролетить швидко, активна група за участю Близнюків мчатиме до спільної мети. Таке передбачення дає Трійка пентаклей, Корольова та Вісімка жезлів.

Творча робота, спільна діяльність, непоганий заробіток - так тлумачать Трійку пентаклей. Чекайте на цікавий проект, який принесе плоди. Королева жезлів обіцяє підтримку подруги, успішної колеги та справедливого керівника, а Вісімка жезлів обіцяє, що нудьгувати у вересні не доведеться.

Який гороскоп Таро на вересень 2023 року для Раку?

Місяць розпочнеться активно, з вибору нового шляху у житті, роботі та стосунках. В голові живуть спогади про щасливе минуле, вони допоможуть спрямувати зусилля на покращення життя. Зміни торкнуться всіх сфер, прийміть їх з подякою. Такий прогноз дає Ганна Арджеванідзе, а також Трійка жезлів, Шістка кубків та старший аркан Смерть.

Трійка жезлів обіцяє непростий, але важливий і вдалий вибір у житті, що стосується подальшої діяльності та найближчого оточення. Шістка кубків нагадує, що щасливе минуле не повернути, потрібно будувати нове майбутнє, спираючись на цей досвід. Карта Смерть стане поштовхом до прискорення трансформації, внутрішньої та зовнішньої

Гороскоп Таро на вересень для Лева

Який гороскоп Таро для Лева на вересень 2023 року? Леву треба бути обережнішим із хитрими ворогами, не ділитися планами і не вірити на слово. Імовірні переживання, тривожність та нерозуміння майбутнього. Ближче до кінця місяця проясниться, можна видихнути і заспокоїтися. Такий прогноз дає Анжела Перл, а також Сімка мечів, Місяць та Паж мечів.

Сімка мечів попереджає про ризик злодійства та обману, не рекомендує робити великі покупки та підписувати важливі документи. Старший аркан Місяць — карта переживань та невизначеності. Паж мечів наведе лад у думках, розкриє таємниці, прояснить цілі.

Який гороскоп Таро на вересень 2023 року для Діви?

На неї чекає підтримка, тріумф, просування вперед. Ймовірно, відкриття нового шляху в житті, сміливий крок назустріч мрії. У новій справі допоможе мудрий і справедливий наставник, партнер або людина, що любить. Про це говорить старший аркан Сонце, Трійка жезлів та Король мечів.

Аркан Сонце - це карта реалізації планів, вдалої поїздки та приємної подорожі. Трійка жезлів віщує дорогу, до якої Діви вже готові. Найімовірніше, поїздка буде не на самоті, а в компанії однодумців і за підтримки Короля мечів — досвідченого фахівця та надійного друга.

Гороскоп Таро на вересень 2023 для Терезів

Який гороскоп Таро для Терезів на вересень 2023? Має бути тяжке очікування інформації, бажання ясності у справах і планах, яке увінчається успіхом. З грошима проблем не буде, їх вистачить і життя, і задоволення. Усі, хто чекає на важливі документи та рішення, отримають їх у вересні. Такий прогноз дають старші аркани Місяць та Справедливість, а також Дев'ятка пентаклів.

Аркан Місяць - це карта очікування, хвилювання та тривог. Дев'ятка пентаклів заспокоює, що турбуватися через гроші не варто, вересень принесе достаток та фінансовий успіх. Карта Справедливості підбадьорить Терези: правда на їхньому боці.

Який гороскоп Таро на вересень 2023 року для Скорпіона?

Скорпіону доведеться жонглювати фінансами, оскільки гроші постійно приходитимуть і йдуть. Завдяки наполегливості ситуація проясниться, вдасться врівноважити та стабілізувати її. У вересні можливі переживання через особисті стосунки. Впорайтеся з ними, пішовши з головою в роботу. Такий прогноз обіцяє Двійка пентаклів, старший аркан Путівник і Трійка мечів.

Двійка пентаклів попереджає, що великих надходжень не буде, але грошей вистачить на життя. Карта самітника запевняє, що розберетеся в тому, як покращити матеріальне становище. Імовірний конфлікт із партнером по шлюбу та відносинам, гідно вийдіть з нього.

Скорпіону доведеться жонглювати фінансами: Unsplash/Alexander Mils

Гороскоп Таро на вересень для Стрільця

Який гороскоп Таро для Стрільця на вересень 2023 року? Проведете місяць у родинному колі, поряд з дітьми, коханою людиною або зустрінете такого у вересні. На вас чекає щастя, наповненість, любов і гармонія. Ймовірно отримання нових знань, навчання, усвідомлення призначення життя. Такі перспективи малює Десятка чаш, старший аркан Верховна Жриця та Паж жезлів.

Десятка чаш обіцяє, що вересень пройде в абсолютній гармонії, коханні та романтиці. Здійсняться заповітні мрії, ймовірне сімейне свято та чудові новини. Аркан Жриця віщує прозріння та вихід на новий рівень життя. Паж жезлів віщує навчання нових знань і щасливий час, проведений з дітьми.

Який гороскоп Таро на вересень 2023 року для Козерога?

Велику роль у вересні у житті Козерога зіграє батько, бос чи сильний покровитель. Хтось сам стане такою серйозною і сильною людиною. Ймовірно отримання нових знань та швидкий старт успішного проекту. Такий прогноз дає старший аркан Імператор, Паж мечів та Туз жезлів.

Імператор віщує допомогу, заступництво та впевненість у собі. Паж мечів передбачає початок нової справи та навчання новим навичкам, на які Козеріг зважиться на початку осені. Туз жезлів стверджує, що вистачить сил та вміння, щоб усе довести до кінця.

Велику роль у житті Козерога відіграє батько, бос, заступник: Unsplash/Juliane Liebermann

Астрологічний гороскоп Таро для Водолія на вересень

Який гороскоп Таро для Водолія на вересень 2023 року? Місяць буде радісним, яскравим, продуктивним. Водолій точно знає, чого хоче, і досягне поставленої мети. Багато хто почне новий бізнес і отримає перші плоди. Про це говорить старший аркан Сонце, Королева Меч і Паж пентаклей.

Сонце - це карта тріумфу, підтримки та просування вперед у справах. Поліпшиться самопочуття та настрій, поповниться матеріальний ресурс, порадують діти. Королева мечів підтверджує, що Водолій буде налаштований рішуче та серйозно. Нові починання порадують та надихнуть, судячи з позитивної та грошової карти Паж пентаклей.

Який гороскоп Таро на вересень 2023 року для Риби?

Риб чекає на місяць успішної боротьби за свої права, гроші, можливості. Прибуток прийде відразу з кількох джерел і перевершить найсміливіші очікування. Про це говорить пророцтво Єви Летчер, а також карти Таро П'ятірка Жезлов, старший аркан Мир та Зірка.

П'ятірка жезлів радить налаштуватися на боротьбу і досягти поставленої мети, спираючись на досвід, сміливість і підказки Всесвіту. По карті Світ ймовірно розширення фінансових можливостей, отримання прибутку та підтримки. Карта Зірка підтверджує відсутність проблем із грошима та роботою, кар'єрне зростання та досягнення мрії. У питаннях здоров'я та особистого життя все добре.

Вересень — місяць щасливих змін у фінансах та кар'єрі, особисте життя підтягнеться і не завдасть клопоту. Щоб реалізувати всі шанси, скористайтеся підказками карт Таро та інтуїцією. Прийняти та закрити повідомлення

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