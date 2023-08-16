



Ошибки в мотивации детей - 16.08.2023 10:16

Как воспитывать ребенка чтобы он вел себя хорошо, добивался успехов в жизни - этот вопрос волнует каждого родителя. С чего все начинается? - с ошибочных приемов воспитания. Какие ошибки допускают родители и как верно поступать, рассказала психолог ментор Виктория Коретник.



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Первая ошибка родителей: Предполагать, что ребенок готов к школе из-за его знаний на данном этапе. Однако интеллектуальная готовность не равнозначна психологической готовности. Это означает, что ребенок должен быть способен следовать правилам и действовать не только по своему желанию, но и в соответствии с необходимостью. Этот аспект требует развития еще до поступления в школу.

Вторая ошибка родителей: Преждевременное отправление ребенка в школу, не учитывая его биологическое созревание. Биологический возраст ребенка, включая формирование костей и зубов, важен для успешной адаптации в школе. Несозревший организм ребенка может привести к трудностям в учебе и адаптации.

Третья ошибка родителей: Пропущенное посещение детского сада. Взаимодействие с ровесниками в детском саду способствует формированию произвольного поведения, где ребенок учится соблюдать правила, считаться с мнением других и функционировать в коллективе.

Четвертая ошибка родителей: Неблагополучие в семье, которое может отразиться на эмоциональном состоянии ребенка и его отношении к учебе. Эмоциональное напряжение в семье может привести к потере интереса к учебе и даже к отрицательным ассоциациям с ней.

Пятая ошибка родителей: Отсутствие структуры и режима в жизни ребенка. Нерегулярность и хаотичность в повседневных делах могут негативно сказаться на мотивации ребенка к учебе.

Шестая ошибка родителей: Несогласованность требований между родителями. Это может создавать путаницу и недопонимание у ребенка, а также привести к поиску лазеек в выполнении обязанностей.

Седьмая ошибка родителей: Неправильные методы воспитания, включая подавление личности, физические наказания или наоборот, избыточную опеку. Эти методы могут повлиять на эмоциональное состояние и мотивацию ребенка.

Восьмая ошибка родителей: Непомерно высокие требования без учета способностей ребенка. Необходимо учитывать индивидуальные особенности и не допускать чрезмерного давления.

Девятая ошибка родителей: Отсутствие уважения к интересам ребенка. Принуждение ребенка к занятиям, которые ему не интересны, может убить его внутреннюю мотивацию.

Десятая ошибка родителей: Навязывание детям своих устаревших интересов и ожиданий. Родители должны учитывать индивидуальные интересы и потребности ребенка.

Формирование мотивации к действию:

Понять причины низкой мотивации: это может быть как недостаточные навыки учебы, так и ошибки в воспитании.



Применять коррекционные методы: обучать ребенка учиться и устранять воспитательные ошибки.



Создавать условия, способствующие желанию ребенка учиться: важно создать мотивацию внутри него, а не навязать готовую цель.



Учить ребенка преодолевать трудности и верить в себя.

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