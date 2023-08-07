



Шахрайство: Знайомий просить у борг - 07.08.2023 14:58

Знайомий просить у борг: поліцейські Прикарпаття застерігають громадян від шахрайської схеми



Якщо вам надходить повідомлення, або дзвінок від знайомого чи друга «Позич гроші» - перш ніж допомогти, переконайтеся, що це не аферист, який видає себе за вашого товариша.

Зі слів мешканки Вигодської територіальної громади, їй у месенджері надійшло повідомлення від знайомої про те, що їй терміново потрібні гроші. Потерпіла перекинула на вказаний рахунок понад 7 тисяч гривень. Через деякий час заявниця зателефонувала знайомій та з’ясувала, що акаунт подруги зламали шахраї та від її імені розіслали повідомлення з проханням про фінансову допомогу.

Правоохоронці Прикарпаття радять мешканцям краю:

-будьте пильні, при отриманні схожих повідомлень не перераховуйте гроші, не перевіривши інформацію;

-зв’яжіться з людиною, яка вам написала про допомогу, аби з’ясувати, що з нею трапилося;

-не переходьте за підозрілими посиланнями, навіть, якщо це вам надіслали знайомі;

-напишіть спільним друзям у соцмережах і запитайте, чи не отримували вони подібних повідомлень від людини, яка просить у вас фінансову допомогу.

Якщо вам надходять підозрілі дзвінки чи повідомлення від невідомих осіб - телефонуйте на «102»!

Будьте пильними та не дайте шахраям жодного шансу вас ошукати!

Платинова Буковина, Чернівці

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