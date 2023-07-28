В будівлю російського посольства в Молдові врізався автомобіль- 03.08.2023 17:42
У ворота російського посольства у Кишиневі врізався автомобіль. Ніхто не постраждав, водія затримали.
За інформацією молдавської поліції, повідомлення про ДТП надійшло рано-вранці. Водій виїхав з місця аварії, а коли поліцейські його наздогнали, відмовився зупинятися, і на шляху пошкодив ще два автомобілі. Затримати його вдалося лише біля міста Страшени, яке знаходиться за 20 кілометрів від російського посольства. Про мотиви водія не повідомляється.
Інцидент стався рано-вранці 2 серпня, інформація в поліцію надійшла близько 6:00 (час збігається з московським). Mercedes урізався у ворота території дипмісії.
Водій спробував втекти на цьому ж авто, але був затриманий дорогою до міста Страшени, що неподалік Кишинева. Дорогою він пошкодив ще дві машини і не реагував на вимоги поліції зупинитися.
За словами поліції, обійшлося без постраждалих. Наразі проводяться необхідні процесуальні дії, додали там. Особа водія авто не називається.
На початку червня з фасаду будівлі Російського центру науки та культури у Кишиневі викрали прапор росії. У диппредставництві сподівалися, що молдавська влада вживе «вичерпних заходів», щоб розслідувати подію і притягнути до відповідальності правопорушників.
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