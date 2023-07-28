В будівлю російського посольства в Молдові врізався автомобіль

- 03.08.2023 17:42
В будівлю російського посольства в Молдові врізався автомобіль

У ворота російського посольства у Кишиневі врізався автомобіль. Ніхто не постраждав, водія затримали. 

За інформацією молдавської поліції, повідомлення про ДТП надійшло рано-вранці. Водій виїхав з місця аварії, а коли поліцейські його наздогнали, відмовився зупинятися, і на шляху пошкодив ще два автомобілі. Затримати його вдалося лише біля міста Страшени, яке знаходиться за 20 кілометрів від російського посольства. Про мотиви водія не повідомляється.

Інцидент стався рано-вранці 2 серпня, інформація в поліцію надійшла близько 6:00 (час збігається з московським). Mercedes урізався у ворота території дипмісії.

Водій спробував втекти на цьому ж авто, але був затриманий дорогою до міста Страшени, що неподалік Кишинева. Дорогою він пошкодив ще дві машини і не реагував на вимоги поліції зупинитися.

За словами поліції, обійшлося без постраждалих. Наразі проводяться необхідні процесуальні дії, додали там. Особа водія авто не називається.

На початку червня з фасаду будівлі Російського центру науки та культури у Кишиневі викрали прапор росії. У диппредставництві сподівалися, що молдавська влада вживе «вичерпних заходів», щоб розслідувати подію і притягнути до відповідальності правопорушників.

Платинова Буковина, Чернівці

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Шахрайство: Знайомий просить у борг Якщо вам надходить повідомлення, або дзвінок від
- 07.08.2023 14:58
Вік профілактики старечих розладів Психіатр закликав розпочинати профілактику з 50 років.
- 06.08.2023 16:18
Криза у Китаї може розірвати країну! Обдурені пайовики та інвестори, що розорилися, здатні на "новий Тяньаньмень".
- 04.08.2023 18:23
У Чернівецькому районі слідчі поліції встановлюють обставини ДТП в якій травмувався мотоцикліст Буковинець не впорався з керуванням мотоцикла «Mustang
- 04.08.2023 14:06
Таро прогноз на серпень 2023 року Овни мають слухати свою інтуїцію, особливо в неоднозначних ситуаціях
- 04.08.2023 13:29
Доставка квітів онлайн
- 04.08.2023 13:03
Реабілітаційні відділення для військових замість бруківки Громади, в яких розташовані військові частини та навчальні центри, отримують значно
- 03.08.2023 11:00
Як оформити документи в Україні вагітним та породілям, які за кордоном? У випадку пологів: український лікар сформує МВТН з дати пологів також на
- 02.08.2023 16:51
Microsoft припинила підтримку власного голосового помічника Cortana Microsoft Latest: search Microsoft фактично закрила голосовий помічник Cortana.
- 01.08.2023 14:08
Буковинець організува незаконні трансфери громадян через кордон Зловмиснику загрожує до дев’яти років ув’язнення та конфіскація майна.
- 28.07.2023 12:22

Всі новини