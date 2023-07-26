



Яка порода кишок найрозумніша? - 26.07.2023 17:31

П'ять порід кішок вважаються найрозумнішими: хто потрапив до списку? Про те, які породи кішок вважаються найрозумнішими – читайте у матеріалі.

Ці п'ять порід кішок вважаються найрозумнішими: хто потрапив до списку

Деякі породи кішок мають великий високий інтелект і кращу пам'ять. До того ж, деякі навіть піддаються дресируванні і можуть виконувати команди.

Мейн-кун

Стародавня порода кішок, яка родом зі штату Мен у Північній Америці. Мейн-куни є справжніми велетнями, адже вага деяких самців може досягати або навіть перевищувати 10 кг.

Також ці чотирилапі можуть не просто розуміти команди людини, а й виконувати їх. Щоправда, тварина може не завжди вас слухати, оскільки, як і інші коти, самі вирішують, що їм робити.

А ще коти цієї породи люблять грати і добре ладнають з дітьми та з іншими тваринами.

Норвезька лісова кішка

Ця порода кішок також відрізняється великими розмірами. До того ж через густу та довгу вовну тварини виглядають більше, ніж вони є насправді.

Ці коти не потребують особливого догляду. Вони вважаються сильними, міцними, активними та рухливими тваринами.

Коти цієї породи люблять гуляти на самоті, але їм також подобається суспільство людей. До дітей норвезька лісова кішка ставиться прохолодно, але ніколи не проявляє агресію, а при надмірній увазі просто тікає.

Скоттіш-фолд

Ще ця порода називається шотландська вислоуха. "Шотландці" користуються незмінно високою популярністю не лише завдяки гарному зовнішньому вигляду, а й своєму спокійному характеру та високому рівню інтелекту.

Насправді цих тварин дуже швидко можна навчити різним трюкам та фокусам. Вони люблять активні ігри та проводити час зі своєю родиною. А ще ці котики легко ладнають з іншими тваринами.

Манчкін

Манчкін мають короткі лапки, при цьому інші пропорції тіла у них такі ж, як і в інших порід. Такі тварини досить рухливі, дуже швидко бігають і добре лазять деревами.

Високий інтелект породи проявляється у постійних іграх. Манчкін завжди готові пограти як з іншими домашніми тваринами, з якими відмінно контактують, так і з людьми. Крім того, їх потрібно правильно годувати, оскільки вони схильні набирати вагу.

Абіссінська кішка

Абіссінська кішка - особлива порода, у якої забарвлення майже як у зайців та кроликів. Такі тварини вважаються добрими мисливцями. Якщо відпускати їх на прогулянку, то незабаром чотирилапий почне приносити різних мишей і птахів, спійманих самотужки.

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