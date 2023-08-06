Вік профілактики старечих розладів- 06.08.2023 16:18
Психіатр закликав розпочинати профілактику з 50 років.
Психіатр назвав вік профілактики старечих розладів
Починати профілактику старечих розладів закликав психіатр Георгій Карпян. Він заявив, що слідкувати за ментальним здоров'ям потрібно як мінімум із 50 років.
Лікар пояснив, що у людей віком 75-85 років частіше формуються тривожні та посттравматичні стресові розлади, депресії навіть за незначних стресових станів. Ментальні розлади, у свою чергу, швидко призводять до зниження пам'яті та розумової працездатності.
Щоб із цим не зіткнуться експерт закликав після 50 років виключити зі свого життя куріння, алкоголь, а також дотримуватися правильного способу життя та зберігати соціальну активність.
Крім того, Костюк порадив дотримуватись режиму сну, зберігати фізичну та інтелектуальну активність і також займатися різними видами діяльності.
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