Трамп зібрав 7 млн доларів після фото у в'язниці- 28.08.2023 15:35
Колишній президент США Дональд Трамп з моменту здачі владі в четвер зібрав на пожертвуваннях понад 7,1 млн. доларів. Про це повідомила газета Politico із посиланням на дані його виборчого штабу.
Згідно з цією інформацією, лише у п'ятницю Трампу пожертвували 4,18 млн доларів, що стало для політика «найвдалішим» днем з точки пожертв на його передвиборчу кампанію.
Збір коштів для кампанії екс-глави Білого дому проводився за рахунок товарів з його логотипами, які продаються через магазин, пов'язаний з ним. Після того, як політик формально здався владі округу Фултон (штат Джорджія), на інтернет-майданчику стартував продаж футболок, плакатів та наклейок із зображенням його тюремного магшота.
Товари також містять слоган "Ніколи не здавайтеся" і варіюються в ціні від 12 до 34 доларів США. За останні кілька тижнів штабу Трампа вдалося зібрати пожертвування на суму близько 20 млн доларів, повідомляє видання.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 29.08.2023 15:13
- 28.08.2023 16:50
- 28.08.2023 13:47
- 27.08.2023 15:18
- 25.08.2023 15:15
- 24.08.2023 14:31
- 23.08.2023 15:03
- 23.08.2023 11:53
- 22.08.2023 14:58