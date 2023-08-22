Трамп зібрав 7 млн доларів після фото у в'язниці

- 28.08.2023 15:35
Трамп зібрав 7 млн доларів після фото у в'язниці

Колишній президент США Дональд Трамп з моменту здачі владі в четвер зібрав на пожертвуваннях понад 7,1 млн. доларів. Про це повідомила газета Politico із посиланням на дані його виборчого штабу.

Згідно з цією інформацією, лише у п'ятницю Трампу пожертвували 4,18 млн доларів, що стало для політика «найвдалішим» днем з точки пожертв на його передвиборчу кампанію.

Збір коштів для кампанії екс-глави Білого дому проводився за рахунок товарів з його логотипами, які продаються через магазин, пов'язаний з ним. Після того, як політик формально здався владі округу Фултон (штат Джорджія), на інтернет-майданчику стартував продаж футболок, плакатів та наклейок із зображенням його тюремного магшота.

Товари також містять слоган "Ніколи не здавайтеся" і варіюються в ціні від 12 до 34 доларів США. За останні кілька тижнів штабу Трампа вдалося зібрати пожертвування на суму близько 20 млн доларів, повідомляє видання.

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