Слідчий комітет РФ підтвердив загибель Євгена Пригожина

- 25.08.2023 15:15
Слідчий комітет РФ підтвердив загибель Євгена Пригожина

Слідчий комітет росії підтвердив загибель засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина та інших командирів ПВК.

«У рамках розслідування аварії літака у Тверській області завершено проведення молекулярно-генетичних експертиз. За їхніми результатами особи всіх 10 загиблих встановлено, вони відповідають списку, заявленому у польотному листі», - йдеться у повідомленні.

Розслідування веде головне слідче управління Слідчого комітету рф.

Увечері 23 серпня у Тверській області РФ розбився приватний літак Embraer, що належить структурам ПВК «Вагнер». Згідно зі списком зареєстрованих пасажирів Росавіації, на борту був засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин.

Минулої суботи можливу загибель Пригожина коментував президент Володимир Путін. 

Пригожин запам'ятався своїм заколотом проти військового керівництва Росії. 23 червня засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин звинуватив російських військових у завдання удару по табору найманців, Міноборони Росії спростувало це.

Пригожин оголосив, що збирається «відновити справедливість» в армії та Росії загалом і закликав «не чинити опір».

ФСБ порушила кримінальну справу на Пригожина через заклик до заколоту.

Однак на підступах до Москви Пригожин заявив, що ПВК «Вагнер» розгортає свої колони і йде назад у польові табори.

Йшлося, що Лукашенко за погодженням з Путіним провів переговори з Пригожиним. Той погодився зупинити рух Вагнера на території РФ.

У Кремлі заявляли, що Пригожин поїде до Білорусії, а справу проти нього припинять.

Платинова Буковина, Чернівці

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