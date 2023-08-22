



На кордоні України та Білорусії підірвано міст - 29.08.2023 15:13

На кордоні Білорусії та України підірвано залізничний міст

На кордоні Білорусії та України підірвано залізничний міст, передає УНІАН. Інцидент стався за 800 метрів від станції «Словечно» приблизно о 3:30 ночі 29 серпня.

За попередніми даними, блискавка, що вдарила поруч, спровокувала детонацію протитанкових мін ТМ-62. На опублікованих кадрах видно зруйноване залізничне полотно як у Білорусь, так і в бік України. Також було пошкоджено опори мосту.

За даними джерел «Української правди» у військових колах, через погодні умови внаслідок влучення блискавки стався підрив кількох мін мінно-вибухового загородження, що прикриває певну ділянку українсько-білоруського кордону. Постраждалих внаслідок вибуху немає.

Раніше глави міністерств внутрішніх справ (МВС) Польщі, Литви, Латвії та Естонії вимагали від Білорусії, щоб приватна військова компанія "Вагнер" залишила територію республіки.

Платинова Буковина, Чернівці

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