



Фізіогноміка: ваш характер та здоров'я на обличчі - 15.08.2023 14:55

Ваш характер у вас на обличчі. І здоров'я – теж

Зовнішність, якою нас нагородила природа, не зводиться лише до відповідності чи невідповідності поточним стандартам краси. Як з'ясували дослідники, форма, розміри і навіть колір обличчя можуть багато розповісти про характер, здоров'я та сексуальність людини.

Здавалося б, великим філософам личить заглядати вглиб людської душі, не звертаючи уваги на тлінну оболонку, але давньогрецькі мислителі приділяли надзвичайно багато уваги зовнішньому вигляду людини. Аристотель та його послідовники навіть написали трактат у тому, як зовнішність людини відбиває його дух: " М'яке волосся означає боягузтво, а грубі - відвагу " . Зухвалість, згідно з трактатом, знаходила відображення в "блискучих, широко відкритих очах з важкими, налитими кров'ю століттями", тоді як широкий ніс (як у худоби) був ознакою лінощів.

Не змилосердилися філософи і людей з чуттєвими повними губами, побачивши в цій рисі обличчя ознака "ослячої дурості". У той самий час власникам тонких губ приписувалася " гордість, властива левам " .

Стародавні греки вірили в те, що широкі, роздуті ніздрі вказують на лінощі людини

Нині нас вчать не судити про книгу з обкладинки. Однак, хоча здоровий глузд підказує, що не варто занадто покладатися на зовнішність людини, намагаючись оцінити її якості, психологи все ж таки приходять до висновку, що навіть найнезворушніша особа дає ключ до подробиць характеру, стану здоров'я та рівня інтелекту його власника.

Вольові лицьові кістки

"Річ у тім, що такі біологічні параметри, як гени та рівень гормонів, впливають як на розвиток організму, так і на формування характеру", - пояснює дослідник Кармен Лефевр з Нортумбрійського університету в британському Ньюкаслі.

Скажімо, анатомічна структура лицьових кісток відповідає за те, чи буде обличчя відносно коротким по вертикалі та широким або, навпаки, видовженим та вузьким. Як з'ясувала Лефевр, у людей з високим рівнем тестостерону особи ширші, з великими вилицями, а характер у них з великою ймовірністю вольової і часом навіть агресивний.

Як з'ясовується, взаємозв'язок між формою особи і домінуванням дуже поширена в природі - її можна зустріти як у зграях мавп-капуцинів (чим ширша морда капуцина, тим вища ймовірність того, що він займає високе положення в груповій ієрархії), так і, наприклад, у серед професійних футболістів. Проаналізувавши результати чемпіонат світу з футболу 2010 р., дослідник Кіт Велкер з Колорадського університету в Боулдері нещодавно повідомив про те, що співвідношення ширини та висоти осіб футболістів знаходилося у прямій кореляції як із частотою фолів, здійснених півзахисниками, так і з кількістю голів, забитих нападниками .

Порівняйте пропорції своєї особи з обличчям Лінкольна

(Щоб самостійно вирахувати пропорції своєї особи, порівняйте відстань між вухами з відстанню від верхньої лінії очей до верхньої губи. Середньостатистичне співвідношення ширини до висоти становить близько 2 одиниць, тоді як у 16-го президента США Авраама Лінкольна воно становило 1,93. )

Існує навіть думка, що формою особи можна здогадатися про справжні мотиви політиків. В одному з експериментів Лефевр залучила добровольців для оцінки різних психологічних характеристик колишніх американських президентів на основі їх зображень, і дійшла висновку, що форма політичного діяча в цілому відповідала його амбіціям і темпераменту. Так, обличчя Джона Кеннеді було щільнішим, ніж, наприклад, обличчя популярного президента ХІХ століття Честера Алана Артура. Втім, подібний аналіз історичних персон, можливо, слід сприймати з часткою скептицизму, оскільки для успішної політичної кар'єри не менш важливими є такі якості, як здатність до співпраці та високий інтелект.

Пухкі щоки як ознака проблем зі здоров'ям

Чи варто дивуватися з того, що, як стверджують деякі дослідники, про стан здоров'я людини також можна судити з його обличчя, причому в найдивовижніших подробицях? Наприклад, кількість лицьового жиру дає краще уявлення про те, в якій фізичній формі ви знаходитесь, ніж звичніші методи вимірювання (такі як індекс маси тіла). У людей з худішими особами менша ймовірність виникнення інфекційних захворювань, і хвороба, як правило, протікає в більш м'якій формі; вони також менш схильні до депресії та занепокоєння – можливо, тому, що душевне здоров'я часто залежить від здоров'я фізичного.

За однією з теорій, широка особа – як у людей, так і у мавп-капуцинів – свідчить про агресивний характер

Чому пухкі щоки так багато говорять про наше здоров'я? Бенедикт Джонс з Університету Глазго вважає, що розгадка криється в новому розумінні ролі жирових відкладень в організмі. "Стан нашого здоров'я залежить не так від кількості жиру, як від того, де саме він накопичується", - пояснює дослідник. "Грушоподібні" люди, у яких жирові відкладення в основному зосереджені на стегнах і сідницях, в середньому більш здорові, ніж ті, у кого жир відкладається навколо торсу - існує думка, що жирова тканина, розташована ближче до грудної клітки, є джерелом молекул, здатних викликати запальні процеси у життєво важливих органах. Можливо, повна особа сигналізує про наявність жирових відкладень у більш небезпечних для організму областях, каже Джонс. А може, лицьовий жир небезпечний і сам собою.

Крім цих, очевидніших ознак здоров'я, про наше самопочуття можуть також говорити ледь помітні зміни у кольорі шкірного пігменіту. Джонс і Лефевр підкреслюють, що колір шкіри, пов'язаний з расовою приналежністю людини, тут ні до чого - йдеться про відтінки, що відображають особливості способу життя. Наприклад, шкіра злегка золотаво-жовтого відтінку може означати міцне здоров'я. Джерелами органічних пігментів, що відповідають за цей колір, - каротиноїдів - є овочі та фрукти помаранчевого та червоного кольору. Каротиноїди сприяють зміцненню імунітету, каже Лефевр. "Але при достатньому надходженні в організм надлишки, невитрачені на боротьбу з хворобами, відкладаються в шкірі, надаючи їй жовтуватий відтінок". Причому така "шкіра, що випромінюється здоров'ям", підвищує фізичну привабливість людини навіть більше, ніж яскраво виражені тони, які обличчя набуває після сеансу штучної засмаги.

Рум'янець, у свою чергу, сигналізує про хороший кровообіг унаслідок активного способу життя. Крім того, у жінок він може бути ознакою здатності до народження дітей. Джонс встановив, що на піку менструального циклу у жінок часто з'являється легкий рум'янець – можливо через підвищення рівня статевого гормону естрадіолу, який злегка розширює кровоносні судини щік. Мабуть, це одна з безлічі малопомітних змін у зовнішньому вигляді і поведінці жінки, що в сукупності підвищують її привабливість у той період, коли її здатність до зачаття найбільша.

З розумним обличчям

Як зазначає Джонс, всі ці ознаки завжди були на увазі, але вченим знадобилося дуже багато часу, щоб звернути на них серйозну увагу. Ймовірно, набуті нами нові знання допоможуть реабілітувати фізіогноміку, яка, починаючи з часів Аристотеля, неодноразово опинялася. Так, англійський король Генріх VIII був настільки скептично налаштований стосовно фізіогномістів, що навіть заборонив їм брати гроші за свою роботу. Черговий удар по репутації фізіогноміки було завдано на початку XX століття, коли вона зазнала гонінь разом із френологією - псевдонаукою, яка стверджувала, що особливості будови черепа людини пов'язані з особливостями її поведінки.

Можливо, завдаючи макіяжу, жінки змінюють своє обличчя так, щоб воно демонструвало... те, що хочеться жінці

Тепер, коли репутація фізіогноміки знову відновлюється, на нас, ймовірно, чекають нові цікаві відкриття. Так, є думка, що по особі людини можна судити – хоча б приблизно – про рівень її інтелекту, хоча поки що не ясно, які саме ознаки надають нам розумного вигляду (зрозуміло, носіння окулярів само по собі такою ознакою не є). Інших дослідників досліджує так званий феномен гей-радару – часто ми можемо здогадатися про сексуальну орієнтацію людини за частки секунди, навіть за відсутності видимих стереотипних маркерів. Які саме ознаки при цьому ми зчитуємо, досі залишається загадкою.

Було б також цікаво розглянути зміну взаємозв'язку між характером, способом життя та зовнішнім виглядом людини з часом. В одному з досліджень вчені вивчали зміни характеру та зовнішності протягом життя людини – з 1930-х до 1990-х рр. Вони виявили, що чоловіки з особами, які виглядають молодшими за їхній біологічний вік, в юності відрізнялися меншою рішучістю, але в міру дорослішання починали поводитися все більш впевнено - можливо, тому що вчилися компенсувати поведінкою враження оточуючих від своєї юної зовнішності.

Більше того, автори дослідження знайшли підтвердження "ефекту Доріана Грея", при якому старіючий обличчя починає видавати деякі аспекти характеру, які не були явно виражені в молодості. Жінки, які відрізнялися товариським та привітним характером у віці до 40 років, з віком ставали



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