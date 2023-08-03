



Інфантильна людина: 10 ознак як відрізнити - 12.08.2023 14:42

Інфантильна людина: 10 ознак як відрізнити від психологічно зрілого

Що таке інфантильна людина? Як відрізнити його від психологічно зрілої людини? У цій статті ви зможете дізнатися 10 ознак інфантильної людини.

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Інфантильна людина: 10 ознак як відрізнити від психологічно зрілого



Отже, інфантильна людина…

Не може брати на себе відповідальність

Він бачить причину емоцій та поведінки в іншому: «Він мене розлютив, засмутив. Через нього я почуваюся погано. Така людина пред'являє іншій претензії — зроби з собою щось, щоб мені стало добре.

Не може задовольнити свої потреби

Навіть під час сексу він може мовчати і чекати, що інший сам здогадається, як з ним можна, а як не можна. Він відчуває постійну незадоволеність т.к. те, що йому дають інші, — це не те. А те, що він хоче, він узяти не може.

Залежить від реакції інших

І стурбований тим, щоб подобатися іншим. Замість того, щоб займатися собою і своїми справами, вся його увага спрямована на те, щоб переконатися, чи подобається він, чи захоплюються ним, чи не відкидають його.

Він пропонує всього себе

Найпростіший приклад у парі: "Користуйся мною, як ти хочеш, тільки не кидай". Така людина може витрачати на інших весь свій час, намагатися зробити для них все можливе, при цьому зовсім не те, що насправді потрібно іншим. Він може почути й побачити потреби інших, т.к. стурбований собою.

Вона часто ображається

Людина живе із претензією до інших: «Я намагаюся для тебе, а ти не цінуєш. Я тобі стільки зробила, а ти недостатньо даєш у відповідь». Людина пред'являє «рахунок» за жертву — претензії, скарги тощо. і не усвідомлює, що його дії - це його вибір, за який він відповідає.

Він терпить, страждає, а потім сердиться

Йому здається, що він ні на що не впливає, ніщо не може змінити і залишається тільки терпіти. Він добровільно віддає себе в жертву (сім'ї, роботі, колективу, дітям), а потім вимагає компенсації – діти мають бути вдячними, чоловік має цінувати тощо.

Він вибирає страждати, але потім пред'являє «рахунок» за свої страждання іншим: «Ти мені винен за те, що терплю!». Або починає вважати себе «святим» або «мучеником»: «Я терплю і тим самим зберігаю нашу сім'ю».

Йому притаманний егоцентризм

Вважає, що до нього всі навколо повинні бути уважними, враховувати його бажання, піклуватися про нього та його стан. Їхні вимоги у відносинах схожі на вимоги дитини: «Покорми мене, заспокой мене, створи мені безпеку, вислухай мене».

Байдужість до чужих почуттів

Наприклад, якщо партнер розлютився і засмучений, то інфантильна людина ставить запитання: «Це зі мною щось не так? Це через мене?". Його хвилює не стан партнера, а безпека стосунків та його самого.

Він реагує надмірно (афективно)

Його реакції схожі на реакції дитини - спонтанні, надлишкові та неадекватні. Після них відчуває спустошеність, т.к. організм дорослої людини не здатний на такі сплески енергії.

Він відомий двома імпульсами: «Я хочу» та «Мені страшно»

Він не може витримувати страх, навантаження, стрес та керуватися стратегічним плануванням. Для нього важливо, щоб зараз він отримав те, що йому потрібно, щоб йому приділили увагу, забезпечили комфорт і безпеку тощо.

Особиста історія, якою я не пишаюся

Я знаю, як часом хочеться ідеалізувати іншого і знецінити себе. «Інші краще за мене, а я нікчема» — буквально кілька років тому я так само падала в цей стан:

Щоб хоч якось утримати свою самооцінку – знецінювала та виявляла зарозумілість. І мені здавалося, що «красивіші і розумніші» жінки дивляться на мене як на нікчемну.

Щоб уникнути відкидання, я була зручною і робила все можливе, щоб не бути однією. В цьому була втеча від страху самотності, але не було кохання.

Щоб мене “долюбили” та створили безпеку – я була співзалежною, тривожною та інфантильною. Я йшла у відносини з позиції дитини і там губила себе.

Для когось це може бути романтично. Але немає. Це використання один одного влаштовує лише до певного часу.

Платинова Буковина, Чернівці

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