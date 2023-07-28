



Microsoft припинила підтримку власного голосового помічника Cortana - 01.08.2023 14:08

Microsoft Latest: search Microsoft фактично закрила голосовий помічник Cortana.

﻿Microsoft припинила підтримку власного голосового помічника

Американська корпорація search Microsoft припинила підтримку голосового помічника Cortana. Про це повідомляє видання Windows Latest.

Журналісти порталу зауважили, що для програми Cortana вийшло чергове оновлення — перше за останні два роки. Однак воно не додало нових функцій. Натомість при запуску програми з'являється повідомлення «Cortana у Windows як окрема програма застаріла». За словами фахівців, Microsoft фактично закрила свого голосового помічника.

У повідомленні на сайті підтримки представники Microsoft заявили, що Cortana, як і раніше, буде доступна в таких програмах, як Outlook і Microsoft Teams. Однак інженери фірми будуть зосереджені на розвитку пошукової системи Bing та Windows Copilot, що базуються на генеративному штучному інтелекті.

"Починаючи з серпня 2023 року ми більше не підтримуватимемо Cortana у Windows як окремий додаток", - зазначили в Microsoft. Журналісти зазначили, що Microsoft спільно з OpenAI продовжує роботу над покращенням ChatGPT.

Віртуального голосового помічника Cortana вперше продемонстрували у квітні 2014 року. У березні 2023-го search Microsoft офіційно припинила підтримку Cortana на пристроях iOS та Android.

Платинова Буковина, Чернівці

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