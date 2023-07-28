



У Чернівецькому районі слідчі поліції встановлюють обставини ДТП в якій травмувався мотоцикліст - 04.08.2023 14:06

Аварія трапилася вчора, 3 серпня, у селі Гробова. Буковинець не впорався з керуванням мотоцикла «Mustang» та допустив його перекидання. Медики госпіталізували потерпілого до лікарні для надання необхідної допомоги. За цим фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Чернівецького районного управління поліції та його відділення №4 (м. Герца). Поліцейські попередньо встановили, що 15-річний житель Герцаївської територіальної громади не впорався з керуванням мотоцикла «Mustang», виїхав за межі проїжджої частини та допустив перекидання транспортного засобу.

В результаті аварії мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Потерпілого медики доставили до лікарні для надання допомоги.

Слідчі поліції внесли відомості про ДТП до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування.

Буковинські поліцейські нагадують водіям двоколісних транспортних засобів про дотримання декількох правил безпеки, які допоможуть уникнути травмування під час їзди:

* швидкість руху в населених пунктах не повинна перевищувати 50 км/год, у житловій і пішохідній зонах — 20 км/год., поза населеними пунктами дозволяється рух зі швидкістю не більше 80 км/год;

* забороняється керувати транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, перебуваючи під впливом наркотичних чи токсичних речовин, або ж керувати у хворобливому, втомленому стані;

* заборонено під час руху транспортного засобу користуватися засобами зв'язку, тримаючи їх у руці;

* необхідно користуватися засобами безпеки (мотошолом, рукавиці, куртка та наколінники).

Поліція закликає неухильно дотримуватись Правил дорожнього руху, бережіть себе та оточуючих!

Платинова Буковина, Чернівці

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