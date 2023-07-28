У Чернівецькому районі слідчі поліції встановлюють обставини ДТП в якій травмувався мотоцикліст

- 04.08.2023 14:06
У Чернівецькому районі слідчі поліції встановлюють обставини ДТП в якій травмувався мотоцикліст

Аварія трапилася вчора, 3 серпня, у селі Гробова. Буковинець не впорався з керуванням мотоцикла «Mustang» та допустив його перекидання. Медики госпіталізували потерпілого до лікарні для надання необхідної допомоги. За цим фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Чернівецького районного управління поліції та його відділення №4 (м. Герца). Поліцейські попередньо встановили, що 15-річний житель Герцаївської територіальної громади не впорався з керуванням мотоцикла «Mustang», виїхав за межі проїжджої частини та допустив перекидання транспортного засобу.

В результаті аварії мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Потерпілого медики доставили до лікарні для надання допомоги.

Слідчі поліції внесли відомості про ДТП до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування.

Буковинські поліцейські нагадують водіям двоколісних транспортних засобів про дотримання декількох правил безпеки, які допоможуть уникнути травмування під час їзди:

* швидкість руху в населених пунктах не повинна перевищувати 50 км/год, у житловій і пішохідній зонах — 20 км/год., поза населеними пунктами дозволяється рух зі швидкістю не більше 80 км/год;

* забороняється керувати транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, перебуваючи під впливом наркотичних чи токсичних речовин, або ж керувати у хворобливому, втомленому стані;

* заборонено під час руху транспортного засобу користуватися засобами зв'язку, тримаючи їх у руці;

* необхідно користуватися засобами безпеки (мотошолом, рукавиці, куртка та наколінники).

Поліція закликає неухильно дотримуватись Правил дорожнього руху, бережіть себе та оточуючих!

Платинова Буковина, Чернівці

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Шахрайство: Знайомий просить у борг Якщо вам надходить повідомлення, або дзвінок від
- 07.08.2023 14:58
Вік профілактики старечих розладів Психіатр закликав розпочинати профілактику з 50 років.
- 06.08.2023 16:18
Криза у Китаї може розірвати країну! Обдурені пайовики та інвестори, що розорилися, здатні на "новий Тяньаньмень".
- 04.08.2023 18:23
Таро прогноз на серпень 2023 року Овни мають слухати свою інтуїцію, особливо в неоднозначних ситуаціях
- 04.08.2023 13:29
Доставка квітів онлайн
- 04.08.2023 13:03
В будівлю російського посольства в Молдові врізався автомобіль У ворота російського посольства у Кишиневі врізався
- 03.08.2023 17:42
Реабілітаційні відділення для військових замість бруківки Громади, в яких розташовані військові частини та навчальні центри, отримують значно
- 03.08.2023 11:00
Як оформити документи в Україні вагітним та породілям, які за кордоном? У випадку пологів: український лікар сформує МВТН з дати пологів також на
- 02.08.2023 16:51
Microsoft припинила підтримку власного голосового помічника Cortana Microsoft Latest: search Microsoft фактично закрила голосовий помічник Cortana.
- 01.08.2023 14:08
Буковинець організува незаконні трансфери громадян через кордон Зловмиснику загрожує до дев’яти років ув’язнення та конфіскація майна.
- 28.07.2023 12:22

Всі новини