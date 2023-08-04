



Таро прогноз на серпень 2023 року - 04.08.2023 13:29

Овен (21 березня - 19 квітня)

Овни мають слухати свою інтуїцію, особливо в неоднозначних ситуаціях. Карта Місяць наголошує на важливості уваги до сигналів підсвідомості. Аркан Маг обіцяє успіх, якщо Овни будуть використовувати свою творчу силу та впевнено йти до своїх цілей. Не бійтеся змін — вони принесуть користь, якщо ви їх спрямовуватимете на творення та розвиток.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Тельцям рекомендується розпочати серпень із усамітнення та зосередженості на своєму внутрішньому світі. Карта Путівник радить тимчасово ізолюватися, щоб визначитися з цілями та спокійно завершити справи. Аркан Повішений закликає Тельцов бути готовими до несподіваних рішень, які можуть відкрити нові можливості. Місяць знову з'являється в розкладі Тельців, наголошуючи на важливості інтуїції та довіри до своїх внутрішніх відчуттів.

Для Близнюків ключовими стануть контроль та вміння встановлювати межі. Карта Імператор радить приймати мудрі рішення і не йти щодо емоцій. Балансуйте та дотримуйтесь логіки.

Близнюки (22 травня - 21 червня)

Дурень говорить про необхідність бути готовими до несподіванок, які відкриють шлях до щасливого майбутнього. Знайдіть баланс, не ризикуйте без потреби, але й не тягніть час. Карта Верховна жриця закликає Близнюків не поспішати з висновками та довіряти своїй інтуїції. Вміння чекати принесе успіх та нові перспективи.

Рак (22 червня - 22 липня)

Раки починають серпень з акцентом на кохання та стосунки. Карта Закохані наголошує на важливості бути відкритими для нових можливостей на особистому фронті і готуватися до прийняття доленосних рішень. Місяць знову звертає увагу на необхідність дослідити свій внутрішній світ та зрозуміти справжні бажання та цінності. Аркан Башта закликає Раків звільнитися від старих засад і прийняти зміни для зростання та розвитку.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Левам теж доведеться зіткнутися з темою Башти, де попередні підвалини варто поставити під сумнів, щоб відкрити собі нові перспективи. Поміркованість радить Левам шукати баланс та гармонію у середині місяця. Уникайте надмірних крайнощів та миріться із протиріччями. Сила обіцяє впевненість та енергійність. Леви зможуть успішно вирішити складні завдання, якщо грамотно розподілятимуть свою енергію і не перевтомлюватимуться.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Дівам початок серпня принесе потяг до розміреності та балансу. Карта Поміркованість радить уникати ризиків та бути дисциплінованими для запобігання проблемам та позбавлення матеріального благополуччя. У другій половині місяця карта Зірка обіцяє успіх та можливість завершити розпочаті справи. Однак карта Повішений попереджає про можливі труднощі, якщо Діви будуть поспішати та використовувати застарілі методи.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Серпень надасть Терезам нові можливості та зміни. Мапа Закохані вказує на важливі рішення, які змінять долю. Карта Маг говорить про перетворення мрій на реальність. Карта Сила радить бути рішучими. Все це допоможе Терезам досягти успіху і щастя в особистому житті та професійному середовищі.

Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада)

У серпні Скорпіони мають здатність взяти на себе керівну роль і контроль над ситуацією. Порада карти Імператор – діяти мудро та прислухатися до наставників. Карта Повішений нагадує поглянути на проблеми та методи дій з іншого боку. Колісниця символізує можливі зміни для особистого та професійного зростання. Порада Аркана - бути готовими до нових пригод і адаптуватися до мінливих обставин.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Для Стрільців початок серпня пов'язаний із довірою до власних відчуттів та інтуїції. Важливо не розголошувати плани та використовувати інформацію розумно, радить Місяць. Середина місяця приносить спокій та можливість розвинути творчий потенціал. Маг символізує силу волі та перетворення мрій на реальність. Кінець серпня надає можливість залучити успіх та визначити свій унікальний шлях.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Башта вказує на несподівані події, які можуть вимагати сміливих рішень та готовності відмовитись від застарілих ідеалів. Смерть символізує кінець одного етапу та початок нового. Це час для перетворення та перезавантаження. Карта Колісниця обіцяє рух уперед та успіх. Тепер, коли Козероги прийняли зміни та адаптувалися до нових умов, настав час взяти контроль за своєю долею.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Для Водоліїв початок місяця приносить необхідність вибору та визначення пріоритетів. Важливо діяти розумно і вичікувати, щоб уникнути ризиків та неприємностей. Карта Поміркованість нагадує зберігати золоту середину і не поспішати з рішеннями. Аркан Маг символізує креативність і в

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