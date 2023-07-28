



Реабілітаційні відділення для військових замість бруківки - 03.08.2023 11:00

Громади, в яких розташовані військові частини та навчальні центри, отримують значно більше надходжень до місцевих бюджетів за рахунок податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО). Як розпорядитись цими грошима – місцева влада вирішує самостійно. Втім, пріоритетом має бути не бруківка чи саджанці, а людина. Людина, яка з початку війни змінила цивільний одяг на камуфляж, мирне життя – на захист країни, затишний дім – на окоп. Українські військовослужбовці заслуговують на вдячність. Вдячність кожного українця. І місцевої влади, у тому числі.

«Швидке розширення мережі сучасних медзакладів якісної реабілітаційної допомоги — спільне завдання центральної і місцевої влади. Маємо разом працювати над його успішним виконанням. Умови, в яких живе країна, вимагають єдності і скоординованості. Першочерговою є не бруківка, а допомога воїнам. Це повинні усвідомити всі. Як сказав Президент Володимир Зеленський “Або ви за Україну, або вам буде складно в Україні”», — зазначив Віктор Ляшко, Міністр охорони здоров’я України.

Бойові дії — виклик для всієї медичної галузі. Зокрема, для системи реабілітації. Поранені потребують комплексного відновлення. Мова, як про медичну реабілітацію, так і про психологічну та соціальну підтримку. Завдання будь-якої мультидисциплінарної реабілітаційної команди та медзакладу — якомога швидше повернути людину додому, до родини, роботи й повноцінного життя. Деякі регіони справляються з цим завданням краще за інші. Ці громади раціонально та відповідально витрачають зібраний ПДФО та дякують військовим не пофарбованими парканами, а ефективною реабілітаційною допомогою.

Одним із медзакладів, який відповідає концепції та баченню Міністерства охорони здоров’я і Президента — реабілітаційне відділення Івано-Франківської обласної клінічної лікарні. Воно не лише про якісне відновлення людей із залученням мультидисциплінарних реабілітаційних команд, а й про зручність послуг. Наприклад, тут успішно практикують проходження МСЕК безпосередньо в лікарні. Це особливо актуально для військовослужбовців, в яких діагностовано стійке обмеження функціонування. Завдяки таким крокам на зустріч пацієнтам більше немає потреби стояти в нескінченних чергах та ходити по кабінетах інших лікарень заради довідки.

Також в реабілітаційному відділенні Івано-Франківської обласної клінічної лікарні, в пілотному режимі, розпочали роботу нові члени мультидисциплінарних реабілітаційних команд. Мова про соціальних працівників. Їх завдання — повноцінний супровід людини в усіх аспектах життєдіяльності, які не стосуються медичної сфери. Від відновлення втрачених документів до допомоги в подоланні складних життєвих обставин та мінімізації їх негативних наслідків. Таку послугу тут отримали вже понад 50 українських героїв. Загалом медичний заклад спроможний надавати стаціонарну реабілітаційну допомогу 30 пацієнтам одночасно. Під відповідні задачі лікарня укомплектована всім необхідним сучасним обладнанням, згідно з затвердженим табелем МОЗ, має окремі кабінети для кожного напряму реабілітаційної допомоги, 4 мультидисциплінарні реабілітаційні команди та необхідну кількість ліжок.

Втім, унікальними є не лише якість та спектр послуг, які надають в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні, а й методики, які застосовують задля досягнення результату. Завідувачка реабілітаційного відділення Катерина Завгородня впроваджує досвід лікування фантомного болю в пацієнтів з ампутаціями, отриманий в Сполучених Штатах Америки. Для цього, окрім стандартних протоколів, франківські фахівці з реабілітації використовують ще й віртуальну реальність. Такий підхід дозволяє обманути мозок, змушуючи його повірити в те, що віртуальна кінцівка виконує всі команди. Це, своєю чергою, деактивує відповідні моторні зони в мозку, що дозволяє зменшити біль.

Івано-Франківська обласна клінічна лікарня наочно демонструє, що створити найсильнішу в Європі систему реабілітації в сфері охорони здоров’я — можливо. Саме такою має бути мережа багатофункціональних неспеціалізованих стаціонарних відділень у 136 кластерних та надкластерних лікарнях по всій Україні. Відповідно до планів МОЗ, медичні послуги, реабілітаційна допомога й соціальна турбота держави концентруватимуться на індивідуальних потребах людини та максимально наблизяться до пацієнта.

Нагадаємо, що в нашій країні доказова реабілітаційна допомога надається мультидисциплінарними реабілітаційними командами медичних закладів відповідно до Закону «Про реабілітацію в сфері охорони здоров’я». Щоб дізнатись, як отримати послуги з реабілітації, — перейдіть за посиланням.

Довідка: всі послуги з медичної реабілітації — безоплатні для людей та повністю покриваються НСЗУ в рамках Програми медичних гарантій. Загалом, на 2023 рік під це закладено понад 4 мільярди гривень. Наразі профінансовано послуг на більше, ніж 1,5 мільярда гривень.

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