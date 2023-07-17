



Як оформити документи в Україні вагітним та породілям, які за кордоном? - 02.08.2023 16:51

Що важливо знати про формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність для вагітних та породіль, які перебувають за кордоном, - пояснює МОЗ

На час воєнного стану Міністерство охорони здоровʼя спростило процедуру формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність (МВТН) вагітним та породіллям, які вимушено залишили територію країни. Зокрема, це можна зробити без особистого прийому у лікаря.

Сьогодні від лікарів та пацієнтів періодично надходять звернення щодо порядку та підстав формування МВТН у випадку, коли жінки перебувають за кордоном.

МОЗ надає розʼяснення щодо ключових аспектів формування МВТН у цій категорії:

Лікарі можуть формувати МВТН для вагітних пацієнток, які перебувають за кордоном, без проведення особистого огляду.

На період дії воєнного стану медичний висновок про тимчасову непрацездатність у категорії «Вагітність та пологи» формується на підставі іноземних медичних документів, що засвідчують факт вагітності або пологів у жінки.

З 30-го тижня вагітності жінка має право на формування листка непрацездатності та в результаті – отримати соціальні виплати. При цьому не має значення, чи перебувала жінка на обліку в Україні.

МВТН у категорії «Вагітність та пологи» може сформувати як сімейний лікар, так і лікар-спеціаліст.

Для того, щоб отримати МВТН, вагітні, які перебувають за кордоном, можуть звернутися до свого сімейного лікаря в Україні, з яким вони уклали декларацію.

Водночас сформувати медичний висновок у відповідній категорії може не лише сімейний лікар, але й будь-який лікар, до якого звертається пацієнтка.

Крім того, зауважимо, що право приймати рішення щодо формування МВТН у конкретних ситуаціях має саме лікар. Участь у цьому процесі представників лікарсько-консультативних комісій не передбачається.

МВТН формує український лікар на підставі іноземного документа, що засвідчує вагітність жінки.

Отже, зі зверненням пацієнтки лікарю не потрібно проводити власну експертизу щодо тимчасової втрати працездатності жінки, якщо її було засвідчено за кордоном, а виключно спиратися на експертизу іноземних колег.

Своєю чергою, для формування МВТН вагітна має надіслати лікареві (поштою чи доступним месенджером) перекладені (за потреби) та нотаріально засвідчені іноземні медичні документи, в яких зазначено строк вагітності, на підставі яких український лікар має сформувати МВТН з датою настання 30 тижня вагітності пацієнтки.

У випадку пологів: український лікар сформує МВТН з дати пологів також на підставі даних іноземного медичного документа про пологи.

Нагадаємо, що, якщо у жінки за кордоном були ускладнені пологи або народилося декілька маленьких українців, лікар має сформувати породіллі МВТН не на 126, а на 140 календарних днів.

Покроковий алгоритм дій для вагітних українок, які перебувають за кордоном та продовжують сплачувати податки до українського бюджету самостійно або через офіційного роботодавця, такі:

Зверніться по медичну допомогу в країні перебування. На момент настання чи після 30 тижня вагітності отримайте іноземний медичний документ, в якому зазначено факт та термін вагітності.

Рекомендуємо перекласти іноземний медичний документ українською та нотаріально завірити ці переклади.

Зверніться до свого сімейного лікаря або ж іншого лікаря, якому ви надали право на перегляд медичної інформації в ЕСОЗ та повідомте про потребу у формуванні медичного висновку про тимчасову непрацездатність.

Передайте лікареві іноземні медичні документи з їх перекладом в узгоджений з лікарем спосіб – поштою чи месенджером.

Переконайтеся, чи вдалося лікареві успішно сформувати медичний висновок.

В особистому кабінеті Пенсійного фонду України перевірте успішність сформованого електронного лікарняного.

Повідомте роботодавця про е-лікарняний та чекайте на отримання соціальних виплат.

Нагадаємо, як вагітні українки за кордоном можуть отримати медичну допомогу під час вагітності та пологів.

Платинова Буковина, Чернівці

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