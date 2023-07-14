Буковинець організува незаконні трансфери громадян через кордон

- 28.07.2023 12:22
Буковинець організува незаконні трансфери громадян через кордон

У селі Багна правоохоронці викрили 54-річного порушника, який за 6100 доларів США намагався посприяти у перетині державного кордону двом чоловікам призовного віку. Зловмиснику загрожує до дев’яти років ув’язнення та конфіскація майна.

Учора 27 липня поліцейські спільно з працівниками СБУ, прокуратури та прикордонниками задокументували незаконні дії чоловіка. Житель села Галицівка організовував трансфер чоловіків у період воєнного стану через державний кордон до Республіки Румунія.

Поліцейські затримали правопорушника у порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особовою) Кримінального процесуального кодексу України та помістили його до ізолятора тимчасового тримання.

Під процесуальним керівництвом Вижницької окружної прокуратури слідчі поліції повідомили організатору нелегального перетину кордону про підозру. Йому інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання обрання затриманому запобіжного заходу. Також правоохоронці перевіряють інформацію щодо причетності інших осіб до цієї протиправної діяльності.

Нагадаємо: згідно із постановою Кабінету Міністрів України «Про Правила перетинання державного кордону громадянами України», на період дії воєнного стану забороняється виїзд за межі країни чоловікам від 18 до 60 років.
Триває досудове розслідування.

Платинова Буковина, Чернівці

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Величезний банер череп-Путін у Ризі знімаютьу Ризі Про це розповіли представники Музею історії медицини, на будівлі якого і було вивішено банер.
- 28.07.2023 10:21
Основні стратегії гри у онлайн казино на гроші та ефективні поради досвідчених гемблерів Кожен клієнт онлайн казино повинен розуміти, що гарантовано обіграти ігрові автомати неможливо
- 27.07.2023 12:37
Чи можуть вручити повістки через іншу людину? Юристи обєднання ЛексЮкрейн пояснили
- 22.07.2023 15:53
Яких салонних процедур для волосся слід уникати: рекомендує трихолог. Догляд за волоссям забирає багато часу. Всі ці маски,
- 21.07.2023 15:57
В Монобанке произошел масштабный сбой 20 июля украинские пользователи обнаружили массовые проблемы с м
- 20.07.2023 15:26
Мікрогранти для українців: чому рішення можуть прийматися довше? Власний бізнес ближче, ніж здається!
- 19.07.2023 18:28
Які квіти подарувати влітку для коханої? Літо – це час яскравих фарб, тепла та радості. І немає
- 19.07.2023 18:09
Буковинські поліцейські викрили шахрая, який продавав неіснуючий товар Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька окружна прокуратура.
- 18.07.2023 12:58
На Буковині за минулу добу поліцейські задокументували дві дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими 17 липня до поліції надійшло повідомлення про те, що на одній із вулиць Чернівців сталася аварія з потерпілим.
- 17.07.2023 20:13
Шістьох туристів з Європи було заарештовано за зґвалтування 18-річної дівчини на популярному курорті За даними джерела, німецьких туристів було затримано
- 14.07.2023 14:18

Всі новини