



Буковинець організува незаконні трансфери громадян через кордон - 28.07.2023 12:22

У селі Багна правоохоронці викрили 54-річного порушника, який за 6100 доларів США намагався посприяти у перетині державного кордону двом чоловікам призовного віку. Зловмиснику загрожує до дев’яти років ув’язнення та конфіскація майна.

Учора 27 липня поліцейські спільно з працівниками СБУ, прокуратури та прикордонниками задокументували незаконні дії чоловіка. Житель села Галицівка організовував трансфер чоловіків у період воєнного стану через державний кордон до Республіки Румунія.

Поліцейські затримали правопорушника у порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особовою) Кримінального процесуального кодексу України та помістили його до ізолятора тимчасового тримання.

Під процесуальним керівництвом Вижницької окружної прокуратури слідчі поліції повідомили організатору нелегального перетину кордону про підозру. Йому інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання обрання затриманому запобіжного заходу. Також правоохоронці перевіряють інформацію щодо причетності інших осіб до цієї протиправної діяльності.

Нагадаємо: згідно із постановою Кабінету Міністрів України «Про Правила перетинання державного кордону громадянами України», на період дії воєнного стану забороняється виїзд за межі країни чоловікам від 18 до 60 років.

Триває досудове розслідування.

Платинова Буковина, Чернівці

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