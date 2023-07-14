Величезний банер череп-Путін у Ризі знімаютьу Ризі- 28.07.2023 10:21
Величезний банер «череп-Путін», який був вивішений навпроти посольства Росії у Ризі невдовзі після початку війни, знімають.
Про це розповіли представники Музею історії медицини, на будівлі якого і було вивішено банер.
«Дощ та вітер беруть своє. Наш сміливий постер тріщить по швах. Тому ми видаляємо його, щоб знайти більш постійне рішення для майбутніх осінніх поривів. Протест не закінчено. Водночас ЗА Україну. Разом ПРОТИ Путіна», - зазначили у музеї.
Нагадаємо, раніше свій протест із приводу банера висловлювали у посольстві Росії. Відмову, пославшись на свободу вияву творчості, надіслав їм тоді міністр закордонних справ (нині президент) Едгар Рінкевич.
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