



Мікрогранти для українців: чому рішення можуть прийматися довше? - 19.07.2023 18:28

Мікрогранти для українців: чому рішення можуть прийматися довше?



Програма Власна справа: статистика.

Власний бізнес ближче, ніж здається! Свою мрію українці можуть втілити за допомогою мікрогрантів. Бажаючі можуть отримати від держави до 250 тис. грн на започаткування або розвиток вже діючого бізнесу.

За час роботи програми «Власна справа» ухвалено вже понад 6 тисяч рішень, а це, у свою чергу, передбачає створення понад 14 тисяч нових робочих місць.

Враховуючи факт подання великої кількості заяв на отримання мікрогранту, поданих у межах одного періоду або хвилі, відповідно до абзацу другого пункту 18 Порядку, Державним центром зайнятості рішення приймаються з урахуванням рейтингу заявок. Тобто, рішення про надання гранту приймається по тих заявках, які набрали максимальну кількість балів у цьому періоді. Якщо ж кількість ухвалених рішень у поточній хвилі перевищує визначений для неї розмір фінансування, то такі заяви автоматично переходять на розгляд до наступного періоду.

Прийняття рішення за такими заявами буде здійснюватися у наступних періодах, у межах кінцевого терміну дії програми, без повторного їх оцінювання.

Кінцеві строки подання заяв по кожному етапу та граничну суму коштів можна переглянути тут.

Слід зазначити, що така ситуація тимчасова і склалася внаслідок великої кількості охочих, адже протягом року дії програми все більше людей переконуються в дієвості цього урядового проєкту.

Програма довела свою надійність і ефективність, українці починають та розвивають власний бізнес і чи не найголовніше — створюють робочі місця в Україні.

Управління комунікацій

Державного центру зайнятості

Платинова Буковина, Чернівці

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