



На Буковині за минулу добу поліцейські задокументували дві дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими - 17.07.2023 20:13

Учора в Чернівцях внаслідок ДТП, травмувався неповнолітній велосипедист. Ще одна аварія сталася цього ж дня у Сторожинці, в результаті якої потерпів мотоцикліст. За вказаними фактами слідчі поліції розпочали кримінальні провадження та встановлюють всі обставини дорожньо-транспортних пригод.

17 липня до поліції надійшло повідомлення про те, що на одній із вулиць Чернівців сталася аварія з потерпілим.

Працюючи на місці події, співробітники Чернівецького районного управління поліції попередньо з’ясували, що 47-річний водій автомобіля «BMW 523», допустив зіткнення з велосипедистом. Внаслідок ДТП 12-річний чернівчанин отримав травму голови. Медики доправили потерпілого до лікарні для надання допомоги.

Також, цього дня в місті Сторожинець поліцейські задокументували ще одну автопригоду. Слідчо-оперативна група відділення № 1 (м. Сторожинець) Чернівецького РУП попередньо встановили, що 25-річний житель села Череш, рухаючись на мотоциклі «Yamaha» зіткнувся з автомобілем «ВАЗ-2111», під керуванням 61-річного місцевого жителя.

Внаслідок аварії травмувався мотоцикліст. Потерпілого із переломом ноги медики госпіталізували до лікарні.

Відомості про вказані факти ДТП слідчі поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Тривають досудові розслідування.

Платинова Буковина, Чернівці

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