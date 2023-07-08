



Буковинські поліцейські викрили шахрая, який продавав неіснуючий товар - 18.07.2023 12:58

Житель Дністровського району створив фейкову сторінку в соціальній мережі-інтернет з продажу одягу за умови передоплати. Зловмиснику вдалося ошукати щонайменше 6 громадян. Наразі аферисту слідчі поліції вже повідомили про підозру у заволодінні чужим майном, шляхом обману.

Проводячи досудове розслідування, слідчі Чернівецького районного управління поліції за оперативного супроводу співробітників Управління протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області задокументували протиправну діяльність 25-річного жителя Дністровського району. Правоохоронці з’ясували, що чоловік в одній соціальній мережі створив фейкову сторінку з продажу неіснуючого одягу. Буковинець отримував передоплату за замовлення і не здійснював відправлень товарів. У такий спосіб аферист ошукав щонайменше 6 довірливих громадян.

З метою уникнення від відповідальності, для отримання коштів порушник використовував картки сторонніх осіб (так званих «дропів»), а також оформлював рахунки на осіб, які перебувають у скрутному матеріальному становищі.

Слідчі поліції наразі вже повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 та 2 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька окружна прокуратура.

Платинова Буковина, Чернівці

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