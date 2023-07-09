Курс Перепрошивка мислення 3.0

- 09.07.2023 11:16
Курс Перепрошивка мислення 3.0

Старт серпень 2023!

На курсі ви дізнаєтесь:

  • Що вам заважає? Які причини приховані у несвідомому?
  • Як вам домагатися своєї мети простіше і швидше, додати в життя яскравості?
  • На курсі ви розберетеся в причинах своїх проблем у житті і почнете будувати своє життя за новим
  • Ви навчитеся генерувати ідеї, які допоможуть багаторазово пробити вашу фінансову стелю
  • Вийдете з вічної втоми та спробуєте працювати менше, а заробляти більше
  • Навчіться перекладати ваші цілі з блокнота на реальність
  • Ви дізнаєтесь як реагувати на стреси по новому та брати там ресурс?
  • Ви навчитеся жити легше

Програма:

1 модуль. Прибираємо те, що заважає психіці діяти

2 модуль. Будуємо ваш фундамент, щоб ви навчилися пробувати стратегії без страху

3 модуль. Знаходимо вашу суперсилу

4 модуль: Правильні установки в психіці з ментором, які дозволять вам домогтися стійких змін у житті.

Реєстрація на курс: https://forms.gle/Xufs1QeGfPtC3KHS6

У кожному модулі практичні завдання та розбори.

Ведуча курсу: Ментор Вікторія – професійний психолог із практикою роботи понад 9 років, ментор, підприємець понад 12 років, юрист, керівник.З лютого 2022 року була біженкою, повернулася в Україну 10.10.2022. Свій шлях вона пройшла та не зламалася завдяки тому, що застосовувала знання про психіку людини, якими вона поділиться на курсі.

 

 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: Курс Перепрошивка мислення

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