



Командири "Азова" повернулися в Україну з Туреччини - 08.07.2023 18:30

Екс-командири "Азова" повернулися в Україну з Туреччини



Володимир Зеленський повідомив, що екс-командири «Азова» Прокопенко та Паламар повернулися в Україну

﻿Екс-командири "Азова" повернулися в Україну з Туреччини



Познякс показав, як в Україні використовують відібрані в Латвії "п'яні" машини. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до країни повернулася низка військових, які звільнені минулого року і перебували в Туреччині, серед яких є екс-командири полку «Азов».

На опублікованому відео Зеленський зустрічається з військовими та сідає з ними у літак. «Повертаємось додому з Туреччини та повертаємось додому наших героїв», — підписано під відео. Вказується, що серед військових є колишній командир «Азова» Денис Прокопенко, його заступник Святослав Паламар, відомий під позивним Каліною, та екс-командир 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ Сергій Волинський (позивний Волина).

Також опубліковано фотографію Зеленського з військовими в салоні літака.

У вересні 2022 року Прокопенка, Паламар та Волинський серед інших були обміняні на російських військових. За умовами договору вони перебували цей час у Туреччині.

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини