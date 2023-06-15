



Ринок нерухомості України статистика у червні - 06.07.2023 11:03

Ринок нерухомості України статистика у червні: як змінювались ціни та пропозиція

Український маркетплейс DIM. RIA представив оновлений звіт власного аналітичного центру за червень 2023 року. У дослідженні проаналізовано коливання ціни та пропозиції щодо новобудов, вторинного продажу і оренди.

Первинний ринок

Пропозиція

За даними DIM. RIA, станом на кінець червня 2023 року, в Україні 73,3% відкритих відділів продажів новобудов. Кількість тримається майже на одному рівні від початку весни.

Протягом червня в Україні здали в експлуатацію сім новобудов, які складають десять секцій, із них – три новобудови та шість секцій у Києві. Також у червні в Україні було відновлено будівництво у дев’яти новобудовах.

Ціни

Середня ціна за м² на кінець червня у Києві становить 56 728 грн (враховуючи усі типи квартир за кількістю кімнат). Мінімальна ціна за м² у столиці – 21 700 грн, вона фіксується у Деснянському районі, а максимальна – у Печерському – 224 071 грн.

Станом на червень, у Київській області вартість м² стартує від 9 244 грн і може сягати 123 011 грн.

Якщо порівнювати вартість за м² у новобудові у червні цього і минулого року, зростання ціни майже по всій Україна. У Києві – на 34%, у Київській області – на 23%, а на Львівщині – 36%.

Вторинне житло

Пропозиція

Аналізуючи червень та травень цього року, подекуди спад пропозицій щодо продажу вторинного житла. Наприклад, у столиці наразі на 22% менше пропозицій ніж у травні.



А якщо розглядати червень 2023 року та 2022 року, то навпаки – в більшості областей кількість пропозицій зросла. У Києві – на 174% більше, на Львівщині – на 73%, а на Харківщині – на 308%.

Ціни

Станом на кінець червня, найвища середня ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку зафіксована, як і зазвичай, у Києві – 86 865 доларів США.

Порівнюючи червень цього і минулого року, збільшення ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку майже усією Україною. В Києві – на 17%, на Київщині – на 2%, а на Львівщині та Закарпатті – на 28%.

Аналізуючи райони столиці, найнижча середня вартість за однокімнатну квартиру зафіксована у Деснянському районі – 47 024 доларів США, а найвища у Печерському – 136 837 доларів США.

Ринок оренди

Пропозиція

Порівнюючи червень цього та минулого року, у Києві на 48% менше пропозицій щодо оренди житла. А от на Львівщині та Закарпатті навпаки – на 33% та 39% більше відповідно.

Ціни

Станом на кінець червня 2023 року, середня ціна оренди однокімнатної квартири у Києві – 17 383 грн, що на 38% більше ніж торік. А якщо порівнювати із минулим місяцем, то за цей час також зросла ціна – на 6%.

На Львівщині середня ціна оренди однокімнатної квартири – 14 541 грн. Цікаво, що в порівнянні із травнем, у червні ціна впала на 6%. Але порівнюючи із червнем минулого року, фіксується зростання ціни на 21%.

Щодо вартості оренди однокімнатної квартири у відповідності до районів столиці, найнижча середня ціна у Деснянському районі – 7 337 грн та Святошинському – 12 927 грн.





Пресслужба DIM. RIA



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