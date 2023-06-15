



Чернівчанці загрожує позбавлення волі до 15 років за замах на вбивство сусідки - 07.07.2023 16:58

Чернівчанці загрожує позбавлення волі до 15 років за замах на вбивство сусідки: слідчі поліції завершили досудове розслідування



Поліцейські зібрали беззаперечні докази вини жінки, яка намагалася позбавити життя 44-річну жительку обласного центру, а також завдала легких тілесних ушкоджень донці потерпілої. Правоохоронці скерували матеріали провадження з обвинувальним актом відносно зловмисниці до суду для розгляду.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що 21 лютого поточного року у місті Чернівці між двома жінками виникла словесна суперечка. Під час конфлікту 54-річна чернівчанка нанесла численних ударів ножем у ліву частину тулуба 44-річній сусідці.

В подальшому, на порятунок потерпілій прибігла 18-річна донька, яка намагалася врятувати матір, але її намагання виявилися марними, кривдниця завдала дівчині легких тілесних ушкоджень. Для припинення протиправних дій зловмисниці донька потерпілої викликала на допомогу працівників поліції та сусідів.

Наразі слідчі Чернівецького районного управління поліції завершили досудове розслідування, матеріали якого з обвинувальним актом відносно порушниці скерували до суду. Чернівчанці інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених:

- частиною 2 статті 15 (Замах на кримінальне правопорушення);

- частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство);

- частиною 2 статті 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво здійснювала Чернівецька окружна прокуратура.

Платинова Буковина, Чернівці

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